Cristiano Ronaldo termina frustrado y se va antes de la premiación tras perder la final de la Champions de Asia

La frustración de Cristiano Ronaldo volvió a ser tendencia mundial. El delantero portugués terminó visiblemente afectado después de que Al Nassr perdiera la Final de la AFC Champions League 2 frente al Gamba Osaka por marcador de 1-0, resultado que dejó al conjunto saudí sin otro de los objetivos más importantes de la temporada.

Un video compartido por Khalid Alolyan se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se aprecia a CR7 caminando con la mirada fija en el césped tras el silbatazo final, reflejando la decepción por una nueva oportunidad perdida de conquistar un campeonato con el club árabe.

كريستيانو رونالدو يغادر فور إطلاق صافرة النهاية، بعد خسارة النصر نهائي دوري أبطال آسيا 2 😔#النصر_غامبا_أوساكا #دوري_أبطال_آسيا_2 pic.twitter.com/YQjQr8kpMn — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) May 16, 2026

Además, el atacante portugués decidió abandonar el terreno de juego antes de la premiación del conjunto japonés y no recibió la medalla de segundo lugar, a diferencia del resto de sus compañeros.

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قائد النصر رونالدو لم يتواجد لحظة تسليم لاعبي النصر ميدالية المركز الثاني #النصر_غامبا_أوساكا pic.twitter.com/nWLjho46Eo — KHALID ALOLYAN 🇸🇦🐪 (@OLYAN15K) May 16, 2026

Cristiano Ronaldo y Al Nassr vuelven a quedarse cerca del título

La derrota ante Gamba Osaka representa otro duro golpe para Cristiano Ronaldo, quien sigue sin conquistar un título oficial desde su llegada a Al Nassr.

El conjunto japonés encontró la diferencia en el minuto 30 gracias a una anotación de Deniz Hümmet, quien aprovechó una asistencia del tunecino Issan Jebali para vencer a la defensa saudí y marcar el único gol del encuentro.

A partir de ese momento, el equipo dirigido por Jorge Jesus buscó el empate de manera insistente, pero se encontró con una sólida actuación defensiva y con un inspirado Rui Akari, arquero japonés que evitó la reacción local en varias oportunidades.

El video de Cristiano Ronaldo tras la derrota se vuelve viral

La reacción de Cristiano Ronaldo tras perder la final rápidamente generó conversación entre aficionados y medios internacionales. El portugués abandonó la cancha cabizbajo y sin ocultar su molestia por una nueva derrota en un partido decisivo.

Japanese 2 tire team Humiliated the Cristiano Ronaldo team .. Gamba Osaka literally Made him cry .. pic.twitter.com/AHJw80UdT6 — CommonMan659 (@DheeraKL) May 16, 2026

El exfutbolista de Real Madrid, Manchester United y Juventus incluso tuvo una oportunidad clara de gol durante el partido, pero no logró concretarla. Por su parte, Joao Félix también estuvo cerca del empate con un disparo que terminó impactando el poste en los minutos finales.

Las imágenes de CR7 recorrieron las redes sociales en cuestión de minutos y aumentaron las críticas sobre el complicado momento que atraviesa el club saudí en competencias internacionales.

Cristiano Ronaldo sigue lejos de romper su sequía de títulos

Con esta derrota, Cristiano Ronaldo mantiene su larga espera por volver a levantar un trofeo a nivel de clubes. El último campeonato oficial que consiguió fue el 19 de mayo de 2021.

Además, el portugués tampoco pudo aumentar su cuota goleadora rumbo al objetivo de los 1,000 goles como profesional. Actualmente suma 971 anotaciones oficiales.

Pese al duro golpe en la AFC Champions League 2, Al Nassr todavía mantiene posibilidades de conquistar la Liga Saudí, torneo en el que lidera la clasificación con apenas dos puntos de ventaja sobre Al Hilal.

El próximo compromiso será decisivo para el futuro del campeonato, ya que el conjunto de Riyad enfrentará al Damac en la última jornada de la temporada.

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