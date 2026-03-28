Renato Paiva considera que los rivales le pierden respeto a Portugal sin Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no estará con la selección de Portugal para los partidos amistosos del mes de marzo. México y Estados Unidos tendrán un problema menos al momento de enfrentar a la selección portuguesa. Renato Paiva considera que la ausencia de CR7 es determinante en los partidos.

No está de más recordar que Cristiano Ronaldo terminó como suplente en los últimos partidos de Portugal en el Mundial de Qatar 2022. En la actualidad, con 41 años, sigue más vigente que nunca. Renato Paiva resaltó las capacidades físicas del exdelantero del Real Madrid.

“Pierde mucho, ya lo han querido ‘matar’ futbolísticamente, pero sigue ahí. Es un ejemplo del trabajo. Para mí, los jugadores jóvenes, el ejemplo es Ronaldo; de trabajo, de querer, de voluntad, de ambición, de competición, es extraordinario”, dijo Paiva en una entrevista para ‘Faitelson Sin Censura’.

El exentrenador del Toluca considera que la ausencia de Cristiano Ronaldo de un partido representa un alivio para el rival. CR7 le da otro estatus a la selección de Portugal. A pesar de que cuenta con varios nombres importantes, la presencia de CR7 les da otro estatus y otro respeto.

“Pierde un goleador, obviamente, que puede dar mucho al juego de Portugal y también creo que los equipos que juegan en contra pierden un poquito de respeto a la selección porque tener a Cristiano es una cosa y no tenerlo, para los defensas, es otra. Es una referencia mundial”, agregó.

A pesar de la ausencia de Cristiano Ronaldo, Portugal cuenta con jugadores de gran jerarquía para sus partidos amistosos del mes de marzo. México y Estados Unidos aún tendrán que lidiar con varios problemas como los de Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes, Pedro Neto, Matheus Nunes, Bruno Fernándes y compañía.

Actualidad de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo no pudo asistir a la convocatoria con su selección debido a una lesión en el tendón de la corva en un compromiso contra el Al Feiha. CR7 inició con su programa de rehabilitación y no pudo se un jugador elegible para la plantilla de Roberto Martínez.

Pero Cristiano Ronaldo tiene los méritos suficientes para ser convocado. Con el conjunto del Al Nassr, CR7 ha jugado 26 partidos en la temporada. El veterano atacante de 41 años ha logrado marcar 22 goles y conceder 4 asistencias en poco más de 2,200 minutos dentro del campo.

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