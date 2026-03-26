Francisco Conceição afirma que Portugal tiene con qué compensar la ausencia de Cristiano Ronaldo contra México

La selección de Portugal afrontará un desafío importante sin su máxima estrella, Cristiano Ronaldo. De cara al amistoso internacional frente a Selección Mexicana, el joven delantero Francisco Conceição dejó claro que el equipo tiene con qué responder.

El partido, que marcará la reapertura del Estadio Azteca, será una prueba clave rumbo al Mundial 2026, donde ambas selecciones buscan llegar en su mejor nivel.

La baja de Cristiano Ronaldo por lesión ha generado expectativa sobre el rendimiento del equipo portugués. Sin embargo, Conceição confía en la profundidad del plantel:

“Cuando no está aquí, extrañamos a Cristiano Ronaldo por los goles que marca y su liderazgo. Cristiano Ronaldo es un jugador que siempre hace falta, pero vamos a demostrar que nuestro grupo es capaz de compensar esta ausencia”, aseguró el atacante.

El mensaje es claro: Portugal apuesta por el trabajo colectivo para mantener su competitividad internacional.

"Es un estadio mítico, es un estadio donde deseamos jugar".



Francisco Conceição anhela ya pisar el @EstadioBanorte con @selecaoportugal @MexicoCity26 pic.twitter.com/hoWm6ehH0W — PressPort (@PressPortmx) March 27, 2026

El duelo ante México tendrá un ingrediente especial: se jugará en el histórico Estadio Azteca, ubicado a más de 2,200 metros sobre el nivel del mar, lo cual motiva y no preocupa a los lusos.

“El Estadio Azteca es un estadio mítico en el que estamos ansiosos por jugar y demostrar el potencial que tenemos. No estamos preocupados por la altura de México, queremos demostrar que en cualquier tipo de condiciones podemos sacar a relucir nuestras cualidades”, subrayó Conceição.

El @EstadioBanorte volverá a latir. 💚 Volverá a abrir sus puertas. 🏟️ Volverá a llenarse de historia. 🙌



Este sábado, regresamos a casa. 🔥 Regresan las emociones, los recuerdos y un país entero latiendo al mismo tiempo. ❤️#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/id1cHkIQKt — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 27, 2026

El equipo dirigido por Roberto Martínez optó por concentrarse en Cancún para minimizar el impacto de la altura antes de viajar a la capital mexicana.

Este enfoque busca optimizar el rendimiento físico del equipo en un partido que servirá como simulación real de condiciones mundialistas.

Además, el encuentro ante México representa una oportunidad estratégica para evaluar el nivel competitivo del equipo europeo:

“Estos juegos son importantes para llegar bien preparados al Mundial. El juego ante México será el ejemplo más cercano de lo que viviremos en el Mundial, podremos medir cómo nos adaptamos al clima, a un rival fuerte que será local, eso nos ayudará a empezar a vivir esta experiencia”, concluyó.

Después del duelo en el Estadio Azteca, Portugal continuará su preparación enfrentando a Selección de Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium.

La ausencia de Cristiano Ronaldo será un factor importante, pero también abre la puerta para que nuevas figuras como Francisco Conceição asuman protagonismo y demuestren que Portugal mantiene su nivel competitivo rumbo al Mundial 2026.

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