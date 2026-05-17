Preocupación en el PSG por lesión de Dembélé a dos semanas de la final de Champions League

A menos de dos semanas de disputar la final de la UEFA Champions League, Paris Saint-Germain encendió las alarmas tras la salida anticipada de Ousmane Dembélé durante el partido de la última jornada de la Ligue 1 frente al Paris FC. El delantero francés abandonó el terreno de juego en el minuto 27 después de presentar molestias físicas en la pierna izquierda.

El cambio se produjo cuando el PSG todavía ganaba 1-0 gracias a un gol de Bradley Barcola. En lugar de Dembélé ingresó el portugués Gonçalo Ramos. Aunque el atacante salió caminando y sin aparentes signos de gravedad, medios como L’Equipe señalaron que habría sufrido una distensión muscular, a la espera de una confirmación oficial por parte del club.

Ousmane Dembélé was forced off with an injury after just 27 minutes 🤕



He went straight inside to the dressing room.



The Champions League final is in two weeks… 😟 pic.twitter.com/PVrgbmJHMc — 433 (@433) May 17, 2026

La situación preocupa especialmente porque el conjunto dirigido por Luis Enrique tiene en el horizonte el duelo más importante de la temporada: la final de la UEFA Champions League, programada para el 30 de mayo en Budapest, donde enfrentará al Arsenal.

Un golpe inesperado antes del partido más importante

La posible lesión del atacante llega en un momento sensible para el campeón francés. Dembélé, ganador del último Balón de Oro, ha sido una de las piezas clave del esquema parisino durante la campaña y su estado físico es seguido con atención tanto por el club como por la selección francesa, que también prepara su participación en el Mundial 2026.

Tras el encuentro, Luis Enrique evitó adelantar detalles sobre el estado del futbolista. “Nada que decir. Esperemos a mañana”, declaró el técnico, sin ofrecer más información sobre la evaluación médica que se le practicará al jugador.

La incertidumbre creció todavía más porque el partido no tenía impacto en la tabla para el PSG, que ya había asegurado el título de la Ligue 1 con anticipación. Aun así, el equipo dejó escapar la ventaja y terminó perdiendo 2-1, luego de un doblete del ingresado Alimani Gory, incluyendo el gol decisivo en tiempo de descuento.

Derrota y malestar en el cierre de la Ligue 1

Más allá de la lesión, el cierre del campeonato dejó un sabor amargo para el club parisino. La derrota frente al Paris FC provocó una reacción crítica de Luis Enrique, quien expresó su inconformidad con la actuación del plantel.

“Estoy muy decepcionado. Voy a hablar con los jugadores”, afirmó el entrenador después del compromiso, pese a que el título local ya estaba asegurado.

El foco ahora se traslada al estado de Dembélé. El exjugador de FC Barcelona deberá someterse a estudios para determinar el alcance exacto de la molestia. Con la final europea tan cerca, cualquier ausencia podría representar un problema serio para el PSG en su intento de conquistar su primera Champions.

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