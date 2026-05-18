Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, se convierte en copropietario de club español

Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, fue anunciado como nuevo copropietario de CD Extremadura, equipo que disputará la próxima temporada en Primera Federación, tercera categoría del fútbol español. La operación se concretó mediante un acuerdo entre el club extremeño y la plataforma de inversión deportiva NXTPLAY, de la que el guardameta belga es cofundador junto con Gonzalo Vila.

El conjunto de Almendralejo llega a este movimiento institucional después de conseguir el ascenso directo a Primera Federación, el cuarto consecutivo desde su refundación, tras proclamarse campeón del grupo IV de Segunda Federación.

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Courtois entra al accionariado de CD Extremadura junto a Daniel Tafur

Según informó el club en un comunicado oficial, Thibaut Courtois se incorpora al accionariado como copropietario junto al actual presidente, Daniel Tafur, quien continuará liderando el proyecto deportivo e institucional.

“La operación, en la que se ha estado trabajando durante casi un año, se cierra en un momento histórico para el club: CD Extremadura acaba de firmar su cuarto ascenso consecutivo y regresa a Primera Federación, un récord en el fútbol español que confirma la solidez del proyecto deportivo e institucional”, destacó la entidad extremeña.

✍️ 𝗧𝗵𝗶𝗯𝗮𝘂𝘁 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁𝗼𝗶𝘀 y 𝗡𝗫𝗧𝗣𝗟𝗔𝗬 se convierten en copropietarios del CD Extremadura.



La plataforma de inversión deportiva cofundada por el guardameta belga entra en el accionariado del club, que firma una temporada histórica con su cuarto ascenso consecutivo… pic.twitter.com/iPCDMxeqT8 — CD EXTREMADURA (@CDExt1924) May 18, 2026

Con este movimiento, CD Extremadura se convierte en el segundo club en el que invierte NXTPLAY, luego de su incursión en Le Mans, escuadra que recientemente consiguió el ascenso a la Ligue 1 del fútbol francés.

“Este doble éxito sitúa a ambos clubes del ecosistema NXTPLAY ascendiendo de categoría en la misma temporada”, subrayó el club español.

El nuevo proyecto de Extremadura apunta al regreso al fútbol profesional

Desde la directiva consideran que la próxima campaña será la más ambiciosa desde la refundación del club. Tanto el área deportiva como los nuevos socios ya trabajan en la planificación de la temporada con el objetivo de consolidar el crecimiento institucional y deportivo.

“Damos la bienvenida a NXTPLAY, Thibaut Courtois y Gonzalo Vila a CD Extremadura. Llevamos cuatro años reconstruyendo este club desde sus cimientos, con un equipo que ha creído en el proyecto desde el primer día y una afición que nunca ha dejado de empujar”, declaró Daniel Tafur.

El presidente añadió que la llegada de la plataforma representa la “consecuencia natural” del trabajo realizado hasta ahora y destacó la “visión global y ambición real” de la misma.

“Lo que comienza ahora no es un cambio de rumbo, sino un acelerador del rumbo que ya teníamos. Y es la mejor noticia posible para los aficionados que llevan años soñando con devolver a Extremadura al lugar que le corresponde”, concluyó.

Thibaut Courtois explica por qué decidió invertir en Extremadura

Por su parte, el arquero belga explicó las razones detrás de su llegada al proyecto extremeño y dejó claro que buscan potenciar una estructura ya consolidada.

“EInvertimos donde vemos proyectos auténticos, gente que sabe lo que hace y potencial real para construir algo grande. CD Extremadura cumple las tres cosas”, aseguró Thibaut Courtois en un comunicado difundido a través de redes sociales.

Además, destacó la identidad del club y el crecimiento que ha mostrado en los últimos años.

“Extremadura es un club con historia en el fútbol español, una afición extraordinaria y una directiva que ha demostrado año tras año cómo se construye un proyecto serio. Llegamos como socios para sumar a lo que ya está funcionando, y para acompañar al club en la temporada más exigente que tiene por delante”, agregó.

⚽️ 𝐓𝐡𝐢𝐛𝐚𝐮𝐭 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭𝐨𝐢𝐬 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐬𝐮 𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚𝐝𝐚 𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐭𝐫𝐞𝐦𝐚𝐝𝐮𝐫𝐚 🟥🟦



Thibaut Courtois ha hablado de su llegada al Extremadura. El portero belga ha comentado:



🗣️ «En NXTPLAY invertimos donde vemos proyectos auténticos, gente que sabe lo que hace y… pic.twitter.com/Ow819yKb9L — Radiogolex (@radiogolex) May 18, 2026

La reconstrucción de CD Extremadura

Fundado en 1924 y refundado en junio de 2022 bajo la presidencia de Daniel Tafur, CD Extremadura logró posicionarse nuevamente como uno de los proyectos de mayor crecimiento en el fútbol español reciente.

Además de los cuatro ascensos consecutivos, el club conquistó la Copa Federación en 2024 y protagonizó una destacada participación en la Copa del Rey, eliminando a Las Palmas antes de caer por la mínima frente al Sevilla.

En paralelo, los nuevos dueños continúan expandiendo su presencia en la industria deportiva internacional. La plataforma especializada en inversión deportiva, medios y entretenimiento también participa en proyectos como la E1 Series, campeonato mundial de motonáutica eléctrica, mediante la franquicia Sierra Racing Club, además de colaborar con marcas globales vinculadas al deporte y lifestyle como Oakberry.

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