El Real Madrid impone una fuerte multa económica a Fede Valverde y Aurelien Tchouameni

El Real Madrid anunció esta tarde que ha impuesto una sanción económica al uruguayo Fede Valverde y al francés Aurelien Tchouameni por el enfrentamiento que ambos tuvieron en el vestuario de la ciudad deportiva de Valdebebas.

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El club blanco indicó que concluye de esta manera “los procedimientos internos correspondientes”.

Según explicó la entidad en un comunicado, “tras los hechos que motivaron la apertura en el día de ayer de un expediente disciplinario” a ambos jugadores estos comparecieron este viernes ante el instructor del expediente y en su comparecencia “han mostrado su total arrepentimiento por lo sucedido y se han disculpado entre ellos”.

⛔️💰 Real Madrid le aplicó una MULTA TOTAL DE ¡UN MILLÓN DE EUROS! a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, 500 mil euros cada uno. pic.twitter.com/F9mrh6DpuP — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026

“Asimismo, han trasladado sus disculpas al club, a sus compañeros, al cuerpo técnico y a la afición, y ambos se han puesto a disposición del Real Madrid para aceptar la sanción que el club estimara oportuna”, señaló.

El Real Madrid resolvió “ante tales circunstancias imponer una sanción económica de quinientos mil euros a cada jugador, concluyendo así los procedimientos internos correspondientes”.

Valverde y Tchouaméni se encararon por un lance del juego en el entrenamiento del miércoles, que provocó una discusión y el jueves mantuvieron otra durante la que el uruguayo se resbaló y se golpeó con una mesa central del vestuario principal de la Ciudad Deportiva Real Madrid de Valdebebas, según pudo saber EFE.

El futbolista acudió al hospital, como parte del protocolo por este tipo de situaciones, al estar conmocionado y haber tenido que recibir puntos en la cabeza. Tras esto, regresó a su domicilio.

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 8, 2026

Después de esto, el Real Madrid informó de la apertura de sendos expedientes disciplinarios a ambos cerrados con una sanción económica en menos de 24 horas.

La plantilla madridista realizó este viernes el penúltimo entrenamiento antes del clásico del próximo domingo en Barcelona, al que no acudió Fede Valverde debido al traumatismo craneoencefálico que le hará permanecer en reposo entre 10 y 14 días.

Sí lo hizo Tchouaméni, a pesar del expediente abierto, y también su compatriota Kylian Mbappé, que ayer superó las pruebas médicas para aumentar la intensidad de los entrenamientos tras el proceso de recuperación de una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

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