Armando González ilusiona a los aficionados de El Tri antes del Mundial

El Mundial de 2026 será en Estados Unidos, México y Canadá. Esta es una oportunidad importante para las selecciones anfitrionas. Cada una de ellas tiene su objetivo particular y la localía puede ayudarlas a lograrlo. Armando González está consciente de la gran oportunidad que tiene El Tri en la Copa del Mundo de 2026.

México ha tenido muchas dificultades para superar los octavos de final de los Mundiales. De hecho, en la Copa del Mundo de Qatar 2022 no pudieron superar la fase de grupos. Es por esto que cobra una gran importancia la localía en el Mundial que está por iniciar. Armando González considera que las condiciones están dadas para que México pueda hacer un buen papel.

“Tenemos una oportunidad irrepetible, una oportunidad que no se va a volver a repetir. Porque muy poca gente puede decir que jugó un Mundial en su casa y esta va a ser nuestra tercera vez. Hace 40 años jugamos el Mundial en México y fue algo que ellos (exseleccionados del Tri) dicen que es una experiencia indescriptible“, dijo González.

¡Una experiencia inolvidable! ??



? Armando Gonzalez habló sobre la importancia de representar a México en un Mundial en casa ?



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Armando González está consciente del factor a favor que puede significar la localía. De hecho, en las otras dos ediciones que México fue local en un Mundial, los aztecas lograron llegar hasta los cuartos de final (1970 y 1986). En este sentido, ser anfitrión es un factor que a El Tri le ha convenido.

“Tenemos una oportunidad de trascender, de hacer algo importante en nuestra casa, en nuestro país, con nuestro agente. Entonces tenemos que aprovecharlo al máximo“, agregó.

Armando González analiza a los “grandes”

El delantero de las Chivas de Guadalajara logró formar parte del proceso de la selección mexicana luego de un buen torneo Apertura 2026 y Clausura 2026. Armando González da sus primeros pasos en el conjunto azteca y asume de buena manera ese rol. El futbolista del Rebaño Sagrado intenta aprender de los jugadores más experimentados de la convocatoria.

“Sólo trato de dar mi mejor esfuerzo, aprender de los grandes jugadores que tengo conmigo, Santi, Raúl, Memo. De todos trato de aprender que siempre alguien lo puede hacer mejor que tú en cualquier cosa. Ellos tienen cosas que a mí me hacen falta, entonces trato de aprendérselos para yo también implementarlos en mi juego“, explicó.

México en el Mundial de 2026

La selección mexicana está en el Grupo A del Mundial de 2026. El conjunto mexicano debutará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca en un duelo contra Sudáfrica. El jueves 18 de junio se medirán a la República de Corea en el Estadio Akron. El último duelo de la primera ronda será en el Estadio Azteca contra la república Checa.

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