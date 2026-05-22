Visualizan a Armando González en un equipo importante de Europa

Armando González es una de las grandes promesas del fútbol mexicano. La “Hormiga” es una de las principales figuras de las Chivas de Guadalajara y se espera su posible salto al fútbol de Europa. Sin embargo, Mateo Chávez considera que González tiene la calidad suficiente para ir a una liga importante en el Viejo Continente.

Mateo Chávez juega en el AZ Alkmaar de la primera división del fútbol de Países Bajos. El exdefensor de las Chivas de Guadalajara está acumulando muy buenos minutos en el conjunto neerlandés. Chávez habló sobre González y lo visualizó en un torneo importante de Europa.

“Yo creo que ‘Hormiga’ puede ir a un gran equipo y a una gran liga“, dijo el lateral de 22 años. Mateo Chávez no juega en un torneo considerado entre las cinco mejores ligas de Europa. Esos honores se los llevan los torneos locales de España, Inglaterra, Francia Italia y Alemania.

De hecho, Mateo Chávez llegó a un “torneo trampolín” y a un club competitivo. El exjugador del Tapatío considera que Armando González puede saltarse esa etapa. No está de más mencionar que este salto no es un paso sencillo. Orbelín Pineda y José Juan Macías fueron dos jugadores que llegaron a España provenientes de la Liga MX. Ambos tuvieron dificultades para adaptarse.

“Mi caso es diferente al de Armando, creo que yo fui a Europa por buscarme mi lugar aquí (selección mexicana), por crecer y creo que voy a un gran club, formativo. Creo que Armando se puede saltar ese paso porque ha demostrado para dar el siguiente paso, ir a un gran equipo y una gran liga”, insitió.

Armando González ha sido vinculado a varios clubes de Europa. Uno de ellos fue el Sporting de Lisboa de Portugal, un club de segundo orden en Europa. Pero “La Hormiga” también ha sido vinculada a varios clubes de la Bundesliga.

Pero ningún camino es predecible. Mateo Chávez tomó el “camino largo” y le ha ido bastante bien. El defensor mexicano disputó 34 partidos en la campaña, incluyendo duelos por la UEFA Europa League y la Conference League. Chávez ganó mucho roce internacional y estuvo dentro del campo durante más de 1,700 minutos.

Armando González en el Clausura 2026

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