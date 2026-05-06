Armando González se inspira en Chicharito antes que en Hugo Sánchez

Armando González es uno de los delanteros más prometedores del fútbol mexicano. El atacante de las Chivas de Guadalajara puede ser uno de los próximos futbolistas mexicanos en el Viejo Continente. La “Hormiga” toma como inspiración a Chicharito Hernéndez, una figura contemporánea.

El delantero de 23 años reconoció la grandeza de una leyenda del fútbol mexicano como Hugo Sánchez. Sin embargo, la “Hormiga” pudo compartir vestuario con Javier Hernández. Esto ha hecho que González tenga como ejemplo al exjugador de Los Ángeles Galaxy.

“Bueno, es que Hugo es uno de los mejores, pero a mí me tocó ver al Chicharito y además es de Chivas, quisiera ser como él, lograr las cosas que hizo en su carrera y por eso creo que lo pondría por encima de Hugo”, dijo Armando González en una entrevista con Sport.

El reconocimiento de Chicharito

Javier Hernández tuvo un breve regreso al Rebaño Sagrado, pero bajo un rol de mentor. Los jugadores de las Chivas reconocieron el liderazgo de Chicharito en el vestuario. En 2024, cuando Armando González aún no había explotado, Javier Hernández ya veía grandes cualidades en el juvenil del conjunto tapatío.

“A veces, aunque él ni me pregunte, voy y le digo hasta la cosa más mínima. Me veo reflejado en él porque tiene ese hambre y esa intuición que no se entrena, se trae“, dijo Chicharito sobre Armando González.

Armando González es una de las máximas figuras de las chivas en la actualidad. El delantero nacido en Guadalajara formará parte de la convocatoria de México para el Mundial de 2026. Una buena Copa del Mundo revalorizará aún más su ficha.

Según informaciones de Transfermarkt, Armando González tiene un valor de mercado que ronda los €15 millones de Euros ($17.5 millones de dólares). “La Hormiga” tiene un contrato vigente con el club hasta diciembre de 2019.

Armando González en el Clausura 2026

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