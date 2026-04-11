Hugo Sánchez le aconsejó a Henry Martín que se fuera a Europa

Henry Martín fue una pieza clave el tricampeonato de las Águilas del América en la Liga MX. El veterano delantero de 33 años tuvo un muy buen rendimiento entre los planteamientos de André Jardine. Europa tocó la puerta, pero Henry Martín prefirió quedarse en México a pesar de las sugerencias de Hugo Sánchez.

En una intervención para Fútbol Picante de ESPN, Hugo Sánchez reveló que le aconsejó a Henryh Martín que se marchara a Europa en 2024.Sin embargo, el delantero mexicano se mantuvo en la Liga MX.

“Yo a Henry le he sugerido que se fuera a Europa. Cuando llegó el momento de la renovación de la América, hubo una movilización de opiniones sobre qué equipo sí, cuál podría ser, y cuál no, y entonces fue ahí donde me extrañó que Henry no decidiera irse a Europa”, dijo Sánchez para ESPN.

@espnmx ¿Henry ya tenía problemas físicos? Hugo Sánchez confesó que alguna vez le aconsejó al delantero del América irse a Europa pero no tomó el consejo. Disfruta Futbol Picante en DisneyPlus. ♬ original sound – ESPN México – ESPN México

En aquel tiempo, según los reportes, Henry Martín fue tentado por varios clubes de Europa. El delantero azulcrema habría sido pretendido por el Wolverhampton de la Premier League y el AEK de Atenas del fútbol de Grecia. Pero la “Bomba” prefirió mantenerse en México.

Hugo Sánchez cree que más allá de mantenerse en su zona de confort, Henry Martín conocía su cuerpo. El “Pentapichichi” intuyó un escenario en el que Martín ya sentía que físicamente no podía entregar su 100%. Esto pudo haber influido en su decisión.

“Si no decidiese irse a Europa es porque él físicamente quizás ya tenía alguna sensación de no poder estar al 100%. Desde entonces hasta ahora ha habido cierta irregularidad porque su cuerpo no se lo ha permitido”, explicó.

Henry Martín en el Clausura 2026

Un desgarro en el bíceps femoral le ha cortado el ritmo ha Henry Martín en las últimas temporadas. El delantero mexicano ha tenido constantes recaídas y esto lo ah alejado delas canchas con las Águilas del América y la selección mexicana.

En el torneo Clausura solo ha podido jugar 4 partidos (246 minutos dentro del campo). Henry Martín solo ha aportado 1 asistencia en esa cantidad de tiempo. El último gol de Henry Martín fue el 19 de mayo de 2025, en un partido contra Cruz Azul durante la Liguilla del torneo Clausura 2025.

Datos detallados de Henry Martín

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