Denzell García, la nueva joya mexicana que ha sido vinculada a clubes de Europa

El fútbol mexicano sigue generando jugadores apetecibles para el mercado europeo. Gilberto Mora no es el único joven jugador que podía salir en el próximo mercado. Denzell García, mediocampista de los Bravos de Juárez, ha sido vinculado a varios clubes de Europa. Desde el club hablaron sobre este caso.

Denzell García ha sido vinculado a varios equipos de la Liga MX. Entre ellos están los clubes más importantes del torneo azteca: el Club América, Rayados de Monterrey, Los Tigres de la UANL, entre otros. Además, el mediocampista de 22 años también habría estado en el radar de clubes de Países Bajos, Portugal y Bélgica.

El portal Récord habló con una fuente cercana a los Bravos de Juárez. El reporte aclara que más allá de las vinculaciones, a los dirigentes del club no les ha llegado una propuesta formal por Denzell García.

​”Sí hemos escuchado que el futbolista ha despertado interés de varios equipos, pero no existe ninguna oferta formal o llamada para que nuestra joya pase a otro equipo (…) ​Hemos leído sobre un presunto interés de algunos equipos… De ahí a que sea verdad, nada que ver“, aclaró el informando a Récord.

Conscientes de la salida de Denzell García

Desde los Bravos de Juárez considera que la salida de Denzell García es previsible. El mediocampista defensivo nacido en Ahome tiene 12 partidos en el Clausura 2026. A pesar de ser un futbolistas con rasgos defensivos, García tiene 2 goles y 2 asistencias en al temporada (1,010 minutos jugados).

​”Sé que es un jugador que ha despertado interés de varios equipos, pero no hay nada. Ninguna oferta, nada en firme y mucho menos ninguna negociación, ni nada de eso. La mayoría de jugadores que están en selección, pues son de equipos de más renombre que Juárez. Denzell se ha colado ahí sin hacer mucho ruido; es un jugador de muy alto nivel, joven de 22 años, polivalente pero ¿alguna negociación?… No se presten al negocio de promotores”, agregó la fuente.

Datos detallados de Denzell García

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