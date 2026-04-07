Las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM igualaron 2-2 en un partido desarrollado en el Estadio Akron. El gol que abrió el marcador fue el tanto de Uriel Antuna al minuto 21. Antuna no celebró su anotación y explicó las razones que lo motivaron a contenerse.

Uriel Antuna no festejó su gol contra las Chivas y pidió perdón con un evidente gesto con sus manos. La razón más evidente de esta decisión es por su pasado en el Rebaño Sagrado. Pero Uriel Antuna ya le había marcado un gol a las Chivas con la camiseta de Cruz Azul y su celebración fue muy eufórica.

“En su momento cometí un error, los equipos que son grandes se respetan… Todos prácticamente se respetan. En un momento de frustración, seguramente, cometí ese error y bueno… Lo dije cuando estuve en Cruz Azul, le pido disculpas a la afición, a todos por festejar de esa manera, creo que no es un festejo apropiado para una institución tan grande que se merece respeto”, dijo Antuna tras el partido.

En la jornada 16 del Clausura 2023, Uriel Antuna le marcó un gol al Rebaño Sagrado con la camiseta de Cruz Azul. En aquella ocasión, Antuna besó el escudo de “La Máquina” y le gritó el gol a los aficionados de las Chivas de Guadalajara. Esta actitud no fue bien vista y recibió críticas en las redes sociales.

Ya con 28 años se muestra una cara de Uriel Antuna mucho más madura. El delantero mexicano no ha vivido grandes momentos desde que salió del Rebaño Sagrado. De hecho, el último gol de Antuna fue en abril de 2025 cuando defendía los colores de los Tigres de la UANL (triunfo de los felinos 3-2 contra Los Angeles Galaxy).

Pero el último gol de Uriel Antuna en la Liga MX se remonta al 23 de mayo de 2024. Antuna era jugador de Cruz Azul y le convirtió una anotación a las Águilas del América en el partido de ida de la final del Clausura 2024.

Casi dos años después, Uriel Antuna volvió a sacudir las redes en el marco del fútbol mexicano. A pesar de que los Pumas no pudieron conseguir los tres puntos, el conjunto de Efraín Juárez se mantiene en puestos de clasificación directa a la Liguilla.

Datos detallados de Uriel Antuna en el Clausura 2026

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