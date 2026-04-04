Fernando González considera que las Chivas son candidatas al título de la Liga MX

Las Chivas de Guadalajara han dado pasos firmes en el Clausura 2025. El conjunto de Gabriel Milito ha mantenido un buen ritmo dentro de la Liga MX y cada vez hacen más prolongado su buen presente. Fernando González considera que son candidatos al título.

El “Rebaño Sagrado” ocupa el primer puesto de la clasificación general. Las Chivas de Guadalajara son los líderes del torneo con 30 puntos. Tras 12 jornadas las Chivas acumulan 10 triunfos y 2 derrotas. Los rivales más cercanos son Cruz Azul (a 3 puntos) y el Toluca (a 4 unidades).

LLEGÓ A CIEN PARTIDOS



Fernando ‘Oso’ González recibió un reconocimiento al medio tiempo gracias a los cien partidos que ha disputado con Chivas.



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Bajo este contexto Fernando González considera que las Chivas deben ser consideradas fieles aspirantes al título. Ya pasó el ecuador de la temporada y el “Rebaño Sagrado” sigue marcando la pauta.

“Claro que somos candidatos, lo demostramos jornada a jornada, caímos, pero hemos levantado, seguido adelante, estamos de líderes, pero hay que seguir demostrándolo partido a partido”, dijo González en unas declaraciones difundidas por TUDN.

Nivel de selección mexicana

El buen nivel de las Chivas de Guadalajara ha puesto a sus jugadores en el radar de la selección mexicana. En la última Fecha FIFA, Javier Aguirre solicitó los servicios de Raúl “Tala” Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto “Piojo” Alvarado y Armando “Hormiga” González. Fernando González tiene la ilusión de poder jugar una Copa del Mundo.

“Ojalá fueran todos, ahorita han ido muchos constantemente, ojalá todos los que han ido a las convocatorias se suban y ojalá y otros más podamos subirnos, todos levantamos la mano para estar ahí, a quién no le gustaría, es un sueño jugar el Mundial”, agregó.

El último campeonato de las Chivas

La última vez que las Chivas de Guadalajara levantaron un trofeo en la Liga MX fue en mayo de 2027. En aquel torneo Clausura el “Rebaño Sagrado” venció con un global de 4-3 a los Tigres de la UANL. Matías Almeyda fue el último estratega que llevó a las Chivas a la gloria. Gabriel Milito, otro estratega argentino, podría lograr una hazaña similar.

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