Desde la Bundesliga ven con buenos ojos el fichaje de Armando González

Armando González ha dejado buenos registros con las Chivas de Guadalajara entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026. El delantero mexicano es una de las previsibles piezas que podrían salir al exterior en los próximos mercados. Desde la Bundesliga analizan su adquisición.

El delantero de las Chivas ya ha sido vinculado a varios clubes del fútbol europeo. El último de ellos fue el Sporting de Lisboa de Portugal. El conjunto que viste de verde realizaría una importante inversión para hacerse con los servicios del mexicano. Pero en Alemania surgen otros pretendientes.

Según informaciones del portal Fussballdaten, Armando González es seguido por dos prendes clubes de la Bundesliga. El reporte explica que “La Hormiga” ha sido asignada a varios ojeadores.

“Los departamentos de ojeadores del Borussia Dortmund, principal cazatalentos de la Bundesliga, y del Bayer 04 Leverkusen, conocido por sus dinámicas líneas de ataque, llevan siguiendo a González desde el mes pasado”,, indican desde el portal alemán.

Sin embargo, el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen no serían los dos únicos clubes de Alemania que estarían interesados. El reporte también incluye al Hoffenheim y al Eintracht Farnkfurt como otros posibles clubes detrás de los servicios del mexicano.

“Su presión implacable sobre la defensa rival es una de las cualidades más buscadas entre los entrenadores de la Bundesliga”, agrega el reporte con relación a las características de Armando González que gustan en el fútbol alemán.

El reporte explica que desde Alemania están conscientes de las altas pretensiones económicas de las Chivas de Guadalajara. Se estima que el valor de Armando González podría llegar hasta los €25 millones de euros ($29.2 millones de dólares).

Hay un factor importante a tener en cuenta. Armando González estará representando a México en el Mundial de 2026. Una buena Copa del Mundo de “La Hormiga” podría revalorizar su ficha. En este sentido, no sería descabellado que las Chivas lleguen a un acuerdo con un posible comprador antes del Mundial.

Datos detallados de Armando González

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