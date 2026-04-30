Fernando Hierro elogió el nivel de Armando González

Armando González es el delantero del momento en la Liga MX. “La Hormiga” es el líder en ofensiva de las Chivas de Guadalajara. Fernando Hierro recordó su paso por el Rebaño Sagrado y reveló su percepción de González. Hierro demostró su aprecio sobre el delantero de las Chivas.

Fernando Hierro fue director deportivo en las Chivas de Guadalajara desde octubre de 2022 hasta mayo de 2024. Hierro conocía a la perfección el desarrollo del fútbol dentro del Rebaño Sagrado. Uno de esos talentos que surgió fue el propio González.

“Lo queremos mucho. La última vez que estuve en Guadalajara en un partido de leyendas, dije algo parecido. Me alegró mucho, Armando era uno de los chicos que empezaba en aquellos momentos“, dijo Hierro para TUDN.

El exdirectivo del Rebaño sagrado aseguró que los logros de Armando González han sido meritocráticos. Fernando Hierro resaltó la mentalidad de “La Hormiga” que lo ha llevado a ser uno de los líderes goleadores de todo el torneo azteca. La ambición, disciplina y competitividad le dieron sus frutos al futbolista de las Chivas.

“A Armando nadie le ha regalado nada, ha trabajado más que nadie, el hecho que sea el máximo goleador de Chivas en dos torneos es porque se lo merece. Es muy apasionado, muy buen chico, con buen entorno, buena cabeza y ha trabajado mucho para llegar ahí“, agregó.

Armando González tuvo dos temporadas casi calcadas. En el Apertura 2025 marcó doce goles y otorgó una asistencia; en el Clausura 2026 también anotó doce goles y concedió una asistencia. Estos números le han permitido estar entre los convocados de la Liga MX para la Copa del Mundo de 2026.

“La Hormiga” subió al primer equipo de las Chivas de Guadalajara en enero de 2024. Desde entonces el mexicano ha jugado 62 partidos con la camiseta del Rebaño Sagrado. González ha marcado 29 goles y ha concedido 4 asistencias desde que debutó en el club.

González tiene un contrato vigente con las Chivas hasta diciembre de 2029. Sin embargo, se espera que las Chivas puedan aceptar una jugoza oferta por González en el próximo mercado de traspasos. El valor de “La Hormiga” ronda los $18 millones de dólares. Entre los interesados destaca el Sporting de Lisboa de la primera división del fútbol de Portugal.

Datos detallados de Armando González en la Liga MX

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