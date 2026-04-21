El Sporting Lisboa haría una millonaria inversión por Armando González

Armando González es una de las principales figuras del fútbol mexicano. El delantero azteca es el líder en ofensiva de las Chivas de Guadalajara. La “Hormiga” ha generado mucha ilusión entre los seguidores del club. El rendimiento de González promovería una importante inversión del Sporting de Lisboa.

El atacante de 23 años ha mantenido un buen nivel goleador desde el Apertura 2025. En el Clausura 2026 ha mejorado sus registros. Esto no ha pasado desapercibido entre los clubes europeos. González ha sido vinculado a varios equipos del Viejo Continente. El que habría tenido un acercamiento concreto es el Sporting de Lisboa.

“El Sporting de Lisboa ha irrumpido como candidato serio para llevarse a la joya rojiblanca, al grado de haber consultado formalmente a la directiva de Chivas sobre las condiciones de su cláusula de rescisión europea, tasada en $15 millones de dólares” informó el portal 365 Score.

En diciembre de 2019, Armando González finaliza su contrato con el Rebaño Sagrado. Es por esto que la única forma en la que el mexicano saldría de las Chivas es llegando a un acuerdo por su pase. El Sporting Lisboa tendría muy bien visto a la “Hormiga” como un traspaso clave.

“Fuentes cercanas revelan que los modelos de scouting del Sporting arrojan a Armando como el mejor talento Sub-23 fuera de Europa, superando incluso a los prospectos más cotizados de Brasil y Argentina”, agrega el reporte.

Armando González en las Chivas

El delantero nacido en Celaya acumula 61 partidos con la camiseta de las Chivas de Guadalajara. En esa cantidad de encuentros la “Hormiga” ha marcado 29 goles y ha concedido 4 asistencias. Pero 24 de esos goles han sido en los últimos 2 torneos (33 partidos).

Es muy probable que Armando González sea convocado por Javier Aguirre para el Mundial de 2026. En términos de negocio es probable que algún club europeo intente cerrar una transacción antes de la Copa del Mundo. Un buen Mundial podría revalorizar su ficha y hacer su traspaso más complejo.

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