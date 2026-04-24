Carlos Salcido se ilusiona con las Chivas en el Clausura 2026

Las Chivas de Guadalajara pueden cerrar la fase regular del Clausura 2026 como líderes del torneo. El Rebaño Sagrado puede ilusionarse con el título de la mano de Gabriel Milito. Desde afuera también hay grandes expectativas. Carlos Salcido manifestó su alegría por el nivel del conjunto rojiblanco.

Carlos Salcido no ocultó su emoción por el rendimiento de su exequipo en el Clausura 2026. Salcido considera que este éxito parte de la paciencia al sostener el proyecto de Gabriel Milito. Es la reivindicación de un correcto torneo en el Apertura 2025.

“Contento, contento… demasiado de que están superlíderes, de que están jugando muy bien. Creo que están revalidando el torneo pasado… hoy con mejores resultados”, dijo el exjugador del Rebaño Sagrado.

⚪️🔴Carlos Salcido resalta el gran nivel actual de las Chivas (@Chivas) y asegura que el equipo llega con fuerza para encarar la próxima Liguilla 🐐⚽️



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Las Chivas de Guadalajara están en la primera posición de la clasificación general, a falta de una jornada. El Rebaño Sagrado acumula 11 victorias, 2 empates y 3 derrotas en lo que va de torneo. El último partido del club será ante los Xolos de Tijuana este sábado 25 de abril.

“Esperemos una buena Liguilla… a ver qué, a ver cómo nos va”, dijo Carlos Salcido. Es evidente que la fase de eliminación directa es un escenario completamente distinto. En la Liguilla se inicia de cero y eso debe transmitírselo Gabriel Milito a sus dirigidos.

Piezas de Chivas en El Tri

El buen rendimiento de las Chivas de Guadalajara en el torneo ha sido premiado por Javier Aguirre en la selección mexicana. En la última convocatoria de El Tri figuraron hasta cinco jugadores del Rebaño Sagrado: Raúl “Tala” Rangel (Portero), Richard Ledezma (Defensa/Medio), Brian Gutiérrez (Mediocampista), Roberto “Piojo” Alvarado (Delantero) y Armando “Hormiga” González (Delantero).

“Me da gusto que estén en muy buen momento algunos futbolistas… la mayoría para estar ahí. Me da mucho gusto que muchos vayan a selección o tengan la posibilidad; se lo merecen muchísimo“, concluyó.

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