Gabriel Pec, delantero brasileño que milita en Los Ángeles Galaxy, reconoció su afinidad por el fútbol mexicano. Pec está al tanto de la importancia de la Liga MX por las reseñas de su suegro, el exfutbolista Marcelo Lipatín.

En una entrevista para Fox Sports, Gabriel Pec fue cuestionado sobre su conocimiento del fútbol azteca. Pec está consciente de su grandeza y lo que representa un club como las Águilas del América. El brasileño puntualizó en ese club por las referencias de su suegro Marcelo Lipatín.

“Sabía mucho de la liga mexicana, principalmente América porque el papá de mi esposa jugó ahí, Marcelo Lipatín, entonces siempre habló conmigo sobre América, sobre México, que es grande, que la torcida (afición) es maravillosa, y me gusta mucho porque sabe que me gustan los estadios llenos, con bastante torcida”, dijo el futbolista brasileño.

Marcelo Lipatin jugó en las Águilas del América. El exdelantero llegó a las Águilas en el año 2002. Lipatin conquistó el Torneo verano de 2002 con el conjunto azulcrema. Este título cortó una sequía del club que llevaba hasta 13 años. Gabriel Pec tiene buenas referencias del “Nido”.

¿Quién es Gabriel Pec?

Gabriel Pec es un joven extremo de 25 años que fue formado en el Vasco da Gama del fútbol brasileño. Pec disputó 178 partidos con el conjunto brasileño en los que pudo marcar 26 goles y conceder 14 asistencias. Su buen rendimiento le permitió formar parte de la lista de convocados de la selección Sub-23 de Brasil.

En enero de 2024 Gabriel Pec dejó Brasil para marcharse a Los Ángeles Galaxy. El atacante nacido en Petrópolis ya acumula 94 partidos con la camiseta del conjunto estadounidense. El aporte de Pec ha sido estelar: 38 goles y 27 asistencias.

Gabriel Pec está valorado en pcoo más de $8 millones de dólares. El extremo brasileño tiene un contrato vigente con el LA Galaxy que finaliza en diciembre de 2028. Gracias a las referencias de Marcelo Lipatin, Pec podría ser una pieza en el radar de la directiva azulcrema para que viva en primera plana la “torcida” mexicana.

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