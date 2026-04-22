Cruz Azul sigue sin ganar y los memes enfatizan en su mala racha

En su visita al Estadio La Corregidora, Cruz Azul empató 1-1 con los Gallos Blancos de Querétaro. “La Máquina” sigue extendiendo su racha negativa bajo el mando de Nicolás Larcamón. Los memes se burlaron del nuevo resbalón de Cruz Azul en la Liga MX.

Todo parecía indicar que sería un duelo tranquilo para Cruz Azul. Al minuto 9 de partido, Ángel Jeremy Márquez marcó el 0-1 a favor del conjunto visitante. Pero Márquez pasó de héroe a villano. Al 45+2 marcaría un gol en propia puerta que le daría el empate a Querétaro.

Pero esta igualdad estaría aún bajo un manto de dudas. Desde los Gallos Blancos de Querétaro anuncian una posible alineación indebida por parte de Cruz Azul. El problema surge con la presencia del doctor Pablo Arriaga en el cuerpo técnico. Arriaga no estaría en la hoja de alineación oficial del conjunto Cementero.

En este sentido, Cruz Azul podría perder este partido en la mesa. La sanción por una alineación indebida es la derrota del partido en cuestión por un marcador de 0-3.

Con la sanción, o no, Cruz Azul llega a nueve partidos consecutivos sin poder ganar. La mala racha de “La Máquina” inició el 15 de marzo ante los Pumas de la UNAM (2-2 de visitante), pero se ha extendido hasta la fecha: empate 1-1 con Monterrey, igualdad 1-1 con Mazatlán, derrota 1-2 con Pachuca, caída 3-0 contra Los Ángeles FC, empate 1-1 con el Club América, empate 1-1 contra Los Ángeles FC, igualdad 1-1 con los Xolos de Tijuana y el reciente empate contra el Querétaro.

Solo le queda un partido a Cruz Azul antes de que finalice la fase regular del Clausura 2026. El último duelo del conjunto Cementero será el lunes 27 de abril contra los Rayos del Necaxa en el Estadio Banorte.

Memes de la mala racha de Cruz Azul

Yo pensando y diciéndole a todos mis conocidos que cruz azul levanta si se va el DT pic.twitter.com/IusmpS3Gk7 — David Valois (@elnoob1921) April 22, 2026

Vengo saliendo del concierto de The Weeknd y me enteró que Cruz Azul empató contra el puto Querétaro.pic.twitter.com/fTYVkXVSU4 — Sangre Azul (@sangreazulismo) April 22, 2026

Yo cada que veo jugar al Cruz Azul de Larcamon pic.twitter.com/nDkW54luQ8 — Chemo Norteño ❄️ (@Riverismoc) April 22, 2026

El hombre nace bueno, es el Club de Futbol Cruz Azul el que lo corrompe… pic.twitter.com/wsPhvRPC2X — Torismo 💙 🚂 (@Hugo_RQ7) April 22, 2026

Chivas Y Cruz Azul Viendo Que El Club América Está Reviviendo Rumbo A La Liguilla:pic.twitter.com/eSQP8XKFpx — SKFLEX1999 (@SKFLEX1999) April 22, 2026

¡NO TE LO CREO! 😫



Aunque no lo crean, el Toro Fernández tuvo está para darle la victoria a Cruz Azul pero la mandó por arriba de la portería. pic.twitter.com/o8aUbgvNTj — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) April 22, 2026

La última vez que Cruz Azul ganó un partido oficial:



-Lupillo Castañeda estaba en su prime.

-Todavía nos alcanzaba para cargar gasolina Premium.

-Faitelson no era un traidor mercenario.

-Chicharito no estaba loco.

-El Chelís tenía cabello.

-El profe Ibáñez era un hombre libre. pic.twitter.com/RSkYK6vFZ7 — GoBetBlue (@GoBetNow7) April 22, 2026

El putisimo Cruz azul de Larcagon: pic.twitter.com/7ndV1qaGP1 — Kvaraismo (@angel_kvramos) April 22, 2026

Tabla de posiciones de la Liga MX

Sigue leyendo:

– Cruz Azul empató con Querétaro 1-1, pero estaría en riesgo de perder por alineación indebida

– El Sporting Lisboa haría una millonaria inversión por Armando González

– Andrés Gudiño respaldó a Nicolás Larcamón en el banquillo de Cruz Azul

– Antonio Mohamed le ofreció su apoyo a André Jardine