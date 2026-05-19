Nacho Ambriz apuesta por Raúl Jiménez y la “Hormiga” González como los delanteros para el Mundial

Ignacio Ambriz, campeón como jugador y como técnico de la Liga MX, así como mundialista en 1994, aseguró que los delanteros de México para el Mundial deben ser Raúl Jiménez por su experiencia y Armando “Hormiga” González por su juventud y el gran momento que atraviesa.

Lo anterior fue manejado por el multicampeón con el Necaxa en el programa “Tiempo Extra” del periódico La Opinión, en donde descartó que el técnico nacional Javier Aguirre convoque a cuatro delanteros, simplemente porque no lo ha hecho nunca.

Ignacio Ambriz fue claro en el asunto de los delanteros de México para el Mundial. Crédito: Juan Carlos Cubeyro. | Imago7

“Cuatro delanteros no me entran mucho en la cabeza porque Javier normalmente no juega con dos delanteros, ¿no? Ahí es donde algo no cuadra. Entonces, de los dos mejores que están, te puedo decir que el hijo de Armandito González, la famosa “Hormiga”.

“Ha hecho un torneo impresionante, fue el goleador de su equipo. La verdad, con un hambre, con unos deseos de hacer las cosas bien; después es bien cierto que es un Mundial, pero yo me inclinaría por él y por Raúl Jiménez, porque tiene mucha experiencia, sabrá soportar esta presión que de repente hay de los que generamos todos los que estamos afuera. Para mí, ellos serían los dos que deben ir al Mundial”, expuso.

Ambriz añadió que: “Uno de mucha experiencia, otro con juventud y que se quiere comer al mundo futbolístico con esas ganas que tiene; entonces creo que esos deben ser los dos delanteros para el Mundial”.

El tema de los porteros

Respecto al asunto de los porteros, Ambriz dijo que Guillermo Ochoa merece todo el reconocimiento, pero agregó que debió ser momento para los jóvenes, para darles oportunidad a los nuevos porteros que puedan estar en el futuro en la selección de México.

“Es cierto que tengo que darle un aplauso a Ochoa por esa gran carrera que tiene, pero si realmente queremos pensar en algo diferente para el día de mañana, pues es darle oportunidad a los jóvenes, de los que hoy están, el de Acevedo, el chico de Chivas, (no sé su nombre), el ‘Tala’ Rangel.

“Sí, pues son los tres. Siempre a Javier le gusta llevar uno de experiencia, ¿no? Siempre le ha gustado. A mí me tocó participar con él en un mundial y llevó a uno de experiencia, que al final luego es el que juega.

Ignacio Ambriz está seguro de que Memo Ochoa debió dar paso a las nuevas generaciones de la portería de México. Crédito: Sebastian Laureano Miranda | Imago7

“En este caso, cuando yo fui con él, no fue, no jugó Campos; porque fue el tercer portero. Pero yo creo que de alguna u otra manera, en esta que de repente todas las selecciones buscan un recambio, sería importante ver a uno de los jóvenes“, concluyó el experimentado entrenador.

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