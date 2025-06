Nacho Ambriz descarta que el Vasco Aguirre esté nervioso o presionado en la Copa Oro

Con la autoridad que le confiere haber trabajado juntos por espacio de seis años en el Osasuna y Atlético de Madrid, Ignacio Ambriz, exdirector técnico de equipos como Santos Laguna, América, Chivas, Puebla y León, entre otros, rechazó que el “Vasco” Aguirre esté presionado o nervioso en la Copa Oro.

Enterado de toda la serie de críticas que ha generado el desempeño de su colega al frente de la selección de México, tanto por el titubeante estilo del Tricolor como por negativa de asumir una postura frente al tema migratorio de la comunidad mexicana en Estados Unidos por el aumento de redadas, Ambriz, precisó que Aguirre tiene una espalda muy grande y gruesa para soportar eso y mucho más y que inclusive considera que está ilusionado por dirigir su tercer Mundial.

Javier Aguirre no sufre, ni se acongoja al frente de la selección de México, aseguró su ex colega Ignacio Ambriz. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

Así lo expresó en el programa “Tiempo Extra” de La Opinión con motivo del Mundial de Clubes de la FIFA y de la Copa Oro, donde dijo que: “Cuándo los resultados no se dan, eres muy criticado y más en una selección. Ahí eres muy cuestionado, que si juegas bien, que si no juegas bien, que por qué convocaste esto y por qué no a otro y por qué no aprovechaste el partido contra Suiza y no pusiste a los que ya van a jugar casi toda la Copa Oro”

“Entonces Creo que Aguirre tiene una espalda muy grande, no lo veo que empiece a dudar, te puedo asegurar que conociéndolo, tiene del 60 al 70 por ciento de la plantilla titular en la cabeza para la Copa Oro y en los 358 que faltan para el Mundial tendrá al 80 por ciento, además creo que terminará de sacarlo aquí en la Copa Oro y después habrá alguien que de repente se destaque en el torneo y pueda convocarlo de último minuto”, precisó con seguridad Nacho Ambriz.

El Vasco con mucho colmillo

Nacho también dijo que Aguirre tiene tanto camino recorrido que sabe cuando meter la broma, cuando la grosería y cuando el tema futbolístico a la hora de atender a la prensa: “De repente hace una broma, de repente una grosería, lo veo tranquilo porque así siempre ha sido y creo que en su cabeza ya tiene al equipo casi definido, por lo menos el 70 por ciento y de ahí no se va a salir”.

Sin echar las campanas al vuelo

Empero, Nacho aseguró que la seguridad de Aguirre no es porque se deban echar las campanas al vuelo, por el contrario, hay que ser serios y aprovechar la Copa Oro para ver jugadores y definir más a la selección nacional: “Primero que nada hay que ganarse la confianza que necesitas, pero tampoco podemos echar las campanas al vuelo.”

“Yo creo que la selección que puede mejorar bastante y que tiene que tomar esta Copa Oro muy en serio, porque es de los pocos torneos o mejor dicho el último que tiene para ver a jugadores frente a una alta exigencia. Pero también está Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, equipos que le van a competir y el jugador tiene que poner mucho de su parte, para que sea un buen torneo, y puedan ser volver a ser campeones de la Copa Oro”.

Desde la óptica de Nacho Ambriz, el técnico de la selección de México, Javier Aguirre, tiene la piel muy gruesa para todas las críticas. Crédito: David Vega | Imago7

Canadá es el más peligroso

Finalmente dijo que el equipo más peligroso es Canadá, pero sin descartar a Panamá y Costa Rica: “El equipo peligroso es Canadá, juega bien, físicamente son muy fuertes, sus transiciones entre ataque y defensa son rapidísimos. A Costa Rica tampoco lo descartaría porque es un equipo con un técnico joven que va siempre para adelante como Miguel Herrera. Así que junto con México, estas selecciones pueden ser las protagonistas, aunque tampoco hay que descartar a Panamá, porque sin mucho ruido ha hecho bien las cosas”, concluyó.

