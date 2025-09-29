Nacho Ambriz dirigirá al León de James Rodríguez

El Club León sorprendió este lunes al anunciar el retorno de Ignacio “Nacho” Ambriz como su nuevo director técnico. El estratega mexicano regresa a la institución tras un paso irregular en el extranjero y en otros equipos de la Liga MX, con la misión de recuperar la identidad competitiva de un plantel que hoy tiene como máxima figura al colombiano James Rodríguez.

“Bienvenido a casa, Nacho Ambriz”, escribió el club en sus redes sociales, acompañado de una imagen oficial con el entrenador. Con ello, la directiva apostó por un nombre que ya conoce bien lo que significa trabajar con la Fiera y que dejó huella en su anterior etapa.

Entre 2018 y 2021, Ambriz llevó al León a un estilo de juego ofensivo, de posesión y presión constante, que se ganó elogios en todo el país. Bajo su mando, el equipo impuso un récord de puntos en torneos cortos con 18 participantes y alcanzó la gloria en el Apertura 2020.

Una segunda oportunidad en medio de la presión

El regreso, sin embargo, no está exento de dudas. Desde que dejó el banquillo esmeralda, el técnico no pudo consolidarse en los proyectos que tomó. Dirigió al Huesca en España, al Toluca y más recientemente a Santos Laguna, sin conseguir los resultados esperados. Todas esas etapas terminaron de forma anticipada.

Ahora reemplaza al argentino Eduardo Berizzo, quien fue cesado después de dejar al equipo en el undécimo puesto de la tabla, fuera de la zona de repechaje y muy lejos de los objetivos de la directiva. El reto de Ambriz será inmediato: revitalizar un vestidor que además de James Rodríguez cuenta con jugadores internacionales como el chileno Rodrigo Echeverría y el panameño Ismael Díaz.

El reto no es menor. León necesita consistencia para volver a competir por los primeros lugares del torneo, y la afición espera que Ambriz pueda replicar la fórmula que lo llevó al éxito hace cuatro años. La presión será alta y el tiempo corto.

El próximo sábado, el equipo recibirá al Toluca, líder actual del Apertura, en la jornada 12. Será una primera prueba exigente para evaluar si el regreso de Nacho Ambriz puede devolverle a la Fiera el protagonismo perdido en la Liga MX.



