Ignacio Ambriz regresa a casa, ¿cuál fue el exitoso balance de “Nacho” en el León?

El Club León ha tenido muchos problemas en el Apertura 2025. Eduardo Berizzo no pudo hacer que el conjunto esmeralda estuviera en los altos puestos de la Liga MX. Ignacio Ambriz fue el elegido para sustituir al argentino. “Nacho” no ha tenido un proceso exitoso desde que salió del León.

El conjunto esmeralda marcha en el puesto 11 del Apertura 2025. El club de James Rodríguez mantiene un balance de 3 victorias, 3 empates y 5 derrotas. Quedan 6 jornadas del torneo y aún están a tiempo de meterse en los puestos de pelea para la siguiente ronda. Este es el objetivo de Ignacio Ambriz.

“Estoy feliz de volver a casa. León es un lugar especial para mí, y vengo con la ilusión de construir algo grande nuevamente”, dijo el entrenador mexicano.

Se estima que el contrato de “Nacho” es por un corto periodo. Ignacio Ambriz estaría al mando del equipo hasta diciembre de 2025. Es evidente que una extensión del vínculo dependerá de una hipotética clasificación a la Liguilla o al Play-In.

El balance de “Nacho” en el León

El último proceso exitoso de Ignacio Ambriz fue en el Club León. Después de su paso por el conjunto esmeralda “Nacho” dirigió al SD Huesca, Diablos Rojos del Toluca y al Santos Laguna. Ningún proceso fue tan productivo como el de 2018/2021 con el León.

Ignacio Ambriz dirigió 113 partidos en esta etapa. El estratega mexicano dejó un balance de 61 victorias, 23 empates y 29 derrotas con el conjunto esmeralda. En este proceso llegó a hilar hasta 7 triunfos consecutivos y hasta 14 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

“La presión y la exigencia va a existir, no le tengo miedo, me trajeron para dar buenos resultados”.



D.T. Ignacio Ambriz



Título de Ignacio Ambriz

“Nacho” conquistó un trofeo con el Club León. El entrenador mexicano ganó la Liga MX Guardianes 2020 luego de que el León venciera 3-1 en el global a Pumas UNAM en la final.

