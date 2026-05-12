Chicharito visualiza a Armando González como el próximo ídolo de México

Armando González es una de las jóvenes figuras del fútbol mexicano. El delantero de las Chivas de Guadalajara impuso sus condiciones en un equipo en el que Javier Hernández y Alan Pulido pintaban para ser titulares. Chicharito cree que la “Hormiga” puede ser el próximo ídolo mexicano.

En una entrevista para TUDN, Javier Hernández consideró que el valor de Armando González no está siendo bien medido. Chicharito insinuó que la “Hormiga” es un jugador infravalorado en la Liga MX por lo que ya ha hecho en el torneo.

“No, no tiene cositas, lleva dos torneos haciendo 12 goles. Aquí es donde yo ya no nos entiendo a todos; hay jugadores que salen, hacen tres partidos buenos, hacen un golazo y si es alguien zurdo, lo comparamos con Messi, si es alto, lo comparamos con Ibra, pero ahora tenemos a un mexicano de Chivas que hace 24 goles en dos torneos y no queremos ponerlo en Europa“, dijo el exjugador del Real Madrid.

No está de más mencionar que Armando González ha sido vinculado a varios clubes del fútbol europeo. El Sporting de Lisboa ha sido uno de los equipos más sonados. En la Bundesliga de Alemania también ha sido nombrado como un jugador interesante para el torneo.

Javier Hernández fue su mentor en las Chivas de Guadalajara. Con propiedad, Chicharito destacó la mentalidad del delantero de 23 años. El exjugador del Real Madrid cree que la “Hormiga” puede ser el próximo gran ídolo del balompié azteca.

“Si él puede seguir enfocándose y solamente disfrutando lo que hace, yo creo que vamos a tener a otro ídolo de México sin ninguna duda porque ese chamaco tiene una entrega que personas y hace muchísimas cosas fuera de lo ordinario”, sentenció.

Armando González tuvo dos muy buenas temporadas con el Rebaño Sagrado. En el Apertura 2025 marcó 12 goles y concedió 1 asistencia. Para El Clausura 2026 dejó exactamente los mismos registros, pero con un partido menos. La “Hormiga” ha sido un jugador esencial en el proceso de Gabriel Milito.

Números detallados de Armando González

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