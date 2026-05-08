Miguel Herrera y sus “fracasos” de los que quiere levantarse

Miguel Herrera fue presentado oficialmente como el nuevo entrenador del Atlante, club que regresará a la Liga MX. El “Piojo” es un entrenador de prestigio dentro del fútbol mexicano. Sin embargo, el propio herrera reconoció que debe levantarse de sus “fracasos”.

El exentrenador de las Águilas del América asumirá un nuevo proyecto con los Potros de Hierro. El estratega mexicano dirigirá al Atlante por un periodo de dos años de contrato (hasta mayo de 2028). Herrera contará con el apoyo de Federico Vilar y Ricardo Carbajal como auxiliares.

Sin embargo, Miguel Herrera dejó un objetivo muy claro en su presentación. El “Piojo” debe frenar la mala racha de procesos que tiene en su carrera. El propio Herrera está consciente de ello y espera poder revertir su presente con el Atlante.

“Hay que levantarse de las derrotas, de los fracasos y qué mejor que hacerlo con el equipo de mis amores, con todo el apoyo y la confianza que me han dado”, reconoció.

Miguel Herrera dio sus primeras palabras como entrenador del Atlante y su regreso a Primera División.



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Los fracasos de Miguel Herrera

Después de un correcto paso por las Águilas del América entre los años 2017 y 2020, Miguel Herrera ha tenido algunos problemas con sus recientes proyectos. El primero de ellos fue con los Tigres de la UANL.

El “Piojo” tenía una plantilla realmente competitiva, pero no pudo lograr los objetivos trazados. Herrera dirigió 61 partidos con el conjunto universitario y solo pudo dejar un balance de 31 victorias, 13 empates y 19 derrotas. Lo máximo que alcanzó fueron dos semifinales.

Con los Xolos de Tijuana el resultado no fue muy distinto. El conjunto de “La Frontera” solo debía competir. Pero con Miguel Herrera no lograron volver a posicionarse en puestos importantes dentro del fútbol mexicano. El “Piojo” solo dirigió 47 partidos en los que obtuvo 10 victorias, 13 empates y 24 derrotas. No pudo clasificar al equipo a ninguna Liguilla.

El tercer y más reciente paso fue la selección de Costa Rica. Con los “Ticos” también sufrió una caída estrepitosa. En la selección costarricense solo dirigió 15 encuentros. Herrera dejó un balance de 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas. El “Piojo” no pudo llevar a la selección de Costa Rica a la Copa del Mundo en unas eliminatorias sin México, Estados Unidos y Canadá.

Miguel Herrera viene de un FRACASO ❌⚽️



“Me parece que el último fue el que más me dolió: el fracaso con Costa Rica. Lo he dicho, creo que es el fracaso más grande que he tenido” 🔥🎙️#MiguelHerrera #LigaMX #Futbol pic.twitter.com/tcD4n3MOuk — Deportrece (@SomosDeportrece) May 7, 2026

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