Edson Álvarez a segunda división: ¿Cuál es la situación del mexicano tras el descenso del West Ham?

La situación de Edson Álvarez vuelve a colocarlo en el centro del mercado de fichajes. El mediocampista de la selección mexicana fue devuelto por el Fenerbahce al West Ham United al cierre de la temporada 2025-26 en Europa, en medio de lesiones, tensión con la afición y un panorama deportivo incierto de cara al Mundial 2026.

El llamado “Machín” ahora entrena nuevamente con los “Hammers”, aunque su continuidad en Inglaterra está lejos de estar asegurada tras el descenso del club londinense a la Championship.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League.

Fenerbahce y Edson Álvarez: un préstamo que terminó antes de lo esperado

El paso de Edson Álvarez en Fenerbahce comenzó con expectativas altas. El club turco contaba con una opción de compra cercana a los 19 millones de libras esterlinas (aproximadamente 25 millones de dólares), lo que lo proyectaba como una pieza importante para la temporada.

Sin embargo, las lesiones en el tobillo izquierdo volvieron a complicar su rendimiento. El mediocampista optó por una cirugía para llegar en mejor forma al verano, decisión que generó molestia entre parte de la afición turca.

La relación se deterioró rápidamente tras su regreso a las canchas, cuando fue recibido con abucheos. Un video viral donde el jugador respondió con gestos hacia la grada aceleró el final de su etapa en Turquía.

En total, Edson Álvarez disputó 12 partidos de liga y cinco encuentros en la UEFA Europa League, donde el Fenerbahce fue eliminado por el Nottingham Forest en febrero.

¿QUÉ PASARÁ CON EDSON? 😰



Edson Álvarez terminó completamente borrado en su cesión con el Fenerbahçe (jugó 108 minutos en TODO 2026) y ahora el West Ham descendió a la 2ª División de Inglaterra, por lo que seguramente intentarán hacer caja con sus descartes…



¿Veremos al… pic.twitter.com/m3EpHBlR8Y — Andre Marín (@andremarinpuig) May 24, 2026

West Ham y el impacto del descenso en la Premier League

El regreso de Edson Álvarez al West Ham se produce en un contexto complejo. El club inglés descendió a la Championship, lo que obliga a una reestructuración profunda del plantel y la salida de varios jugadores con salarios elevados.

Álvarez, quien suma 73 partidos con los Hammers entre 2023 y 2025, aparece como uno de los futbolistas con mayor valor de mercado dentro de la plantilla.

Defensivamente, el equipo ha sido uno de los más vulnerados de la temporada, ubicándose entre los tres clubes con más goles recibidos en toda la Premier League, lo que aumentó la presión sobre su línea de mediocampo.

Club Statement — West Ham United (@WestHam) May 24, 2026

Futuro de Edson Álvarez: Premier League, Ajax o Liga MX

El escenario para el futuro de Edson Álvarez está completamente abierto. Con el mercado de verano acercándose, su nombre ya comienza a sonar en distintos frentes.

En Inglaterra, su posible salida del West Ham dependerá también de la continuidad del proyecto técnico. Si el club decide venderlo tras el descenso, el mediocampista mexicano podría convertirse en una pieza atractiva para equipos de la Premier League o incluso de otras ligas europeas.

Otra opción que vuelve a escena es el Ajax, club donde Álvarez brilló antes de su llegada a Inglaterra tras ser transferido desde el Club América en 2019. Un posible regreso a Ámsterdam no sería inusual en el mercado europeo, especialmente considerando antecedentes similares de otros futbolistas mexicanos en Países Bajos.

Además, en el entorno de la Liga MX, el nombre de Tigres UANL ha comenzado a sonar como un posible destino. El club regiomontano ya ha apostado por talento mexicano con experiencia en Europa, como Diego Lainez y Marcelo Flores, lo que alimenta la especulación sobre un eventual “bombazo” en el futbol mexicano.

El Mundial 2026, clave en la carrera de Edson Álvarez

Más allá del mercado de fichajes, el presente de Edson Álvarez está directamente ligado a la Selección Mexicana. El mediocampista se encuentra concentrado con el equipo nacional en preparación para el Mundial 2026, que se disputará en Norteamérica.

Una buena actuación en el torneo podría revalorizar su ficha en el mercado internacional, mientras que una decisión apresurada sobre su futuro podría definir el siguiente gran paso en su carrera profesional.

Por ahora, el panorama es claro: Edson Álvarez se encuentra en uno de los momentos más determinantes de su trayectoria, con múltiples rutas abiertas entre Europa, Inglaterra, Países Bajos y México.

Sigue leyendo:

– Edson Álvarez en rebeldía con el Fenerbahçe y no seguirá en el fútbol turco

– Llegan más “europeos” a la concentración del Tri: Edson Álvarez, Jorge Sánchez y Mateo Chávez

– El Ajax busca “rescatar” a Edson Álvarez