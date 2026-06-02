Ricardo La Volpe quiere que Gilberto Mora juegue de “Messi” en el Mundial

La selección mexicana no tiene una plantilla llena de mucha estrellas. Sin embargo, dentro del conjunto azteca está uno de los futbolistas más prometedores del fútbol Mundial. Gilberto Mora jugará su primera Copa del Mundo con 17 años. Ricardo La Volpe explicó cómo pueden sacarle el máximo provecho el jugador de los Xolos.

Gilberto Mora se lleva gran parte de los flashes en la lista mexicana. Ricardo La Volpe habló sobre cuál debe ser la función dentro del campo del jugador de los Xolos de Tijuana. El “Bigotón” cree que Mora no puede estar pegado a una banda.

“Mora es un gran jugador y te digo más: cuando jugó el Mundial juvenil, jugó un 1-5-3-2 y el segundo punta era Gilberto, ahí destacó. Ahora, de volante por la derecha… bueno, ni en Xolos lo veo, porque por adentro juega (Kevin) Castañeda”, dijo el entrenador en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Es el Oliver Atom mexicano, es como si hubiera nacido con un balón pegado a él.



Mira ese control, por piedad…



Y para acabarla, es jodidamente bueno y decisivo con Selección Mexicana.



Gracias al Dios futbol por darnos a GILBERTO MORA. pic.twitter.com/oJPfeCcFJo — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 27, 2026

Ricardo La Volpe motivó a Javier Aguirre a usar esquemas similares a los de las selecciones de Argentina y Colombia. La Volpe espera ver a Gilberto Mora mucho más adelantado, un lugar en el que pueda generar peligro junto a Raúl Jiménez.

“Yo pondría un sistema como juega Messi o James en Colombia. Ni atrás del 9 ni volante por derecha; yo lo pondría de punta por el otro lado donde pueda desequilibrar con Raúl Jiménez”, explicó.

Gilberto Mora debe demostrar

Ricardo La Volpe recordó que Gilberto Mora ha destacado dentro de un club como los Xolos. El equipo de Tijuana no tiene obligaciones al momento de levantar un campeonato. El otro contexto en el que brilló fue en un Mundial juvenil. La Copa del Mundo de 2026 será la verdadera prueba de fuego del mexicano.

?? GOL DE GILBERTO MORA EN LIGUILLA ANTE TIGRES!



LLEGA A 13 G+A ESTA TEMPORADA CON XOLOS Y SELECCION MEXICANA. 17 AÑOS. ?



pic.twitter.com/VWe11u04ne — All Fútbol MX ?? (@AllFutbolMX) November 27, 2025

“Ahí lo quiero ver. Que la rompa, que la deje chiquitita, que sea un fenómeno. Mora debe estar en el último tercio de la cancha, no lo desgastes hacia atrás, no hay nadie como él, pero yo lo pondría en el último tercio de la cancha”, agregó.

La selección de México debuta en el Mundial de 2026 contra Sudáfrica. El conjunto azteca afrontará el duelo inaugural el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca.

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