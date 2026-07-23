¡No lo vas a creer! El insólito fallo del portero de Inter Miami que casi les cuesta el partido

Las Garzas de Inter Miami se crecieron ante la adversidad. Con un increíble autogol de su portero Rocco Ríos Novo y las ausencias de Lionel Messi y su compatriota Rodrigo De Paul en las gradas, el equipo del Tata Martino logró arruinar el flamante debut del polaco Robert Lewandowski con el Chicago Fire con un vibrante marcador de 2-3.

Una victoria que tuvo como arquitectos principales al uruguayo Luis Suárez con un doblete y al juvenil Preston Plambeck. Ambos rescataron al plantel tras la grave falla del guardameta estadounidense en el minuto 18, quien quiso despejar un balón retrasado y, al abanicar por completo el esférico, no pudo impedir que se fuera al fondo de las redes.

The moment Chicago Fire goalkeeper Ríos Novo makes incredible mistake pic.twitter.com/2vdxK3mLwO — The Moment Football (@themomentfooty) July 23, 2026

Por un momento se creyó que este error marcaría el destino de las Garzas, pero el equipo sacó fuerzas de flaqueza para echar a perder el juego de presentación de Lewandowski. El atacante tuvo una actuación discreta y sin el peso específico que se esperaba para hacer carburar la ofensiva chicagüense.

El Fire no aprovechó el regalo y terminó facturando una dolorosa derrota ante el carácter de un Inter Miami que firmó el empate al minuto 27 gracias a un penal de Suárez. Posteriormente, en el arranque de la segunda mitad (51′), la oncena miamense logró adelantarse en la pizarra con la segunda anotación del “Pistolero” tras una gran jugada colectiva.

Berterame ? Suarez



Beautiful stuff from Miami and Luis Suarez has a brace! pic.twitter.com/9zY4pPSxqt — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

Aunque el Chicago Fire reaccionó con el empate transitorio anotado por el sudafricano Puso Dithejane en el minuto 67, los visitantes mantuvieron la presión alta. Cuando ya se cantaba la repartición de puntos, Preston Plambeck apareció al minuto 87 para empujar un rebote y sellar el gol de la victoria definitiva.

All love for Lewandowski. ?? pic.twitter.com/wDnpIImh1B — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

Con este triunfo, Inter Miami llega a 34 puntos y se consolida en el segundo lugar de la Conferencia Este de la MLS. Por su parte, el Chicago Fire permanece en la tercera posición con 26 unidades a pesar del tropiezo en el estreno de su nueva estrella internacional.

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