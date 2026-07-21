Messi llegó en avión privado de vacaciones a Argentina; el Inter Miami lo esperará el tiempo que sea necesario

Después de disputar la final del Mundial 2026, Lionel Messi ya se encuentra en Argentina. El capitán de la selección argentina aterrizó la madrugada de este martes en Rosario a bordo de un avión privado para comenzar un periodo de descanso junto a su familia, mientras Inter Miami espera su regreso sin fijar una fecha específica para su reincorporación.

La llegada del astro argentino se produjo apenas unos días después de la derrota ante España en la final de la Copa del Mundo, resultado que dejó a la Albiceleste como subcampeona del torneo.

Lionel Messi llega a Rosario para iniciar sus vacaciones

Lionel Messi aterrizó alrededor de las 6:30 horas, tiempo local, en el Aeropuerto Internacional de Rosario, procedente de Miami.

Tras descender del avión privado, el delantero abandonó la terminal aérea en una camioneta con cristales polarizados rumbo a Fisherton, donde su familia cuenta con una residencia en un exclusivo sector de la ciudad.

Aunque varios aficionados permanecieron en las inmediaciones del aeropuerto con la esperanza de verlo, el futbolista no tuvo contacto con los seguidores y se dirigió directamente a su domicilio para comenzar sus vacaciones.

Inter Miami esperará el regreso de Messi

De acuerdo con reportes de medios argentinos, Lionel Messi permanecerá algunos días en Rosario antes de regresar a Estados Unidos para reintegrarse a los entrenamientos del Inter Miami.

El club de la MLS tiene previsto respetar el periodo de descanso del argentino después de la intensa actividad que tuvo durante el Mundial 2026, por lo que esperará su regreso el tiempo que sea necesario antes de reincorporarlo al plantel.

“Van a estar (fuera) el tiempo que tengan que estar”, dijo Guillermo Hoyos, DT del equipo de florida este martes en conferencia de prensa, refiriéndose también a Rodrigo de Paul, otro elemento de Las Garzas que disputó la final contra España.

Mañana vuelve el fútbol a casa. ???



? https://t.co/m0QEZUXVEy pic.twitter.com/92GGkiCXMM — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 21, 2026

Messi compartió un emotivo mensaje tras perder la final del Mundial

Horas después de la derrota frente a España, Lionel Messi publicó un mensaje en Instagram en el que expresó la tristeza que le dejó el resultado.

“El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida”, escribió el capitán argentino.

Al mismo tiempo, invitó a valorar el camino recorrido por el equipo durante el torneo.

“Con todo lo bueno”: “Con los partidos que dimos vuelta dejando todo y que quedarán para siempre en la memoria, con el apoyo de un país entero que junto con el trabajo y el esfuerzo de este grupo nos llevó a volver a estar, una vez más, entre los mejores del mundo”.

¿Seguirá Lionel Messi con la selección argentina?

Uno de los principales temas tras el Mundial 2026 es el futuro de Lionel Messi con la selección argentina.

Hasta el momento, el delantero no ha confirmado públicamente si continuará vistiendo la camiseta albiceleste, aunque todo apunta a que la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, México y Canadá fue su última participación en un Mundial, el sexto de su carrera.

Sin embargo, Argentina todavía tiene programadas fechas FIFA de partidos amistosos durante lo que resta de 2026, encuentros en los que el campeón del mundo en Qatar 2022 podría volver a vestir la camiseta nacional.

Con una trayectoria repleta de títulos, Lionel Messi conquistó con la selección argentina las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, consolidando uno de los ciclos más exitosos en la historia reciente del futbol argentino.

Sigue leyendo:

· Lionel Messi rompe el silencio tras perder la final del Mundial 2026: “El dolor es muy grande”

· España derrotó a Argentina para conquistar su segunda Copa del Mundo

· Las lágrimas de Messi y el adiós agridulce de un histórico