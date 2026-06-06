La “revancha” será en 2026: los 12 futbolistas de El Tri que repiten después de Qatar 

El 11 de junio México iniciará su camino en el Mundial de 2026 en el Estadio Azteca. El Tri intentará dejar atrás los fantasmas mas de Qatar 2022 con el apoyo de su público. Hasta 12 jugadores convocados por el “Vasco” vivieron el amargo desenlace de Qatar.

El seleccionador de México en que Mundial fue Gerardo “Tata” Martino. El estratega argentino no tuvo un buen cierre de ciclo en el conjunto mexicano. El Tri fue emparejado en el Grupo C junto a las selecciones de Argentina, Arabia Saudita y Polonia.

El primer duelo de México fue contra el conjunto de Robert Lewandowski. Polonia y El Tri no se hicieron daño con un 0-0. El segundo duelo fue ante Argentina. La Albiceleste se llevó un cómodo triunfo por 2-0. El conjunto azteca se despidió de la primera ronda con una victoria 1-2 sobre Arabia Saudita.

Estos resultados dejaron a El Tri en el tercer lugar del grupo con cuatro puntos. Esto no fue suficiente para que el conjunto azteca pudiera trascender. México no se quedaba fuera en primera ronda desde el Mundial de Argentina 1978.

Mexicanos buscan revancha de Qatar 2022

Luego de que se oficializara la lista final de Javier Aguirre para la Copa del Mundo, se contabilizan a 12 jugadores que repiten de aquella amarga participación en Qatar 2022.

Guillermo Ochoa (jugó todos los minutos en los 3 partidos – 270 minutos).

César Montes (fue titular en los 3 partidos y disputó todos los 270 minutos).

Johan Vásquez (no jugó ningún partido en la Copa del Mundo de 2026).

Jesús Gallardo (jugó los 3 partidos 270 minutos).

Jorge Sánchez (jugó los dos primeros partidos de México como titular. El tercer duelo se quedó en el banquillo).

Edson Álvarez (jugó como titular en dos partidos de México en el Mundial. Se quedó en la banca ante argentina).

Luis Chávez (fue titular en los tres partidos de México. Marcó un gol contra Arabia Saudita).

Luis Romo (no vio minutos en el Mundial de Qatar 2022).

Orbelín Pineda (solo jugó como titular ante Arabia Saudita y sumó 77 minutos).

Raúl Jiménez (Ingresó desde la banca en los tres partidos de México. Jugó 58 minutos).

Alexis Vega (fue titular en los 3 partidos. Sumó 196 minutos en la Copa del Mundo).

Roberto Alvarado (solo disputó 73 minutos contra la selección de Argentina).

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