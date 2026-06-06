Ronaldinho elogió a Santiago Gimenez y a la selección mexicana

Ronaldinho es una de las grandes leyendas del fútbol mundial. El exfutbolista de la “Canarinha” fue cuestionado sobre sus impresiones del Mundial de 2026. “Dinho” espera que México pueda tener una buena participación en la Copa del Mundo y cree que Santiago Giménez es un buen delantero.

Santiago Gimenez no tuvo una buena temporada con el AC Milan por los problemas de sus lesiones. Ronaldinho, exfigura del conjunto Rossoneri, reconoció que el delantero mexicano es de su agrado.

“Lo veo muy bien, es un jugador que me encanta y le deseo mucha suerte. Ojalá las cosas le salgan bien”, dijo el exjugador brasileño.

¡Elogia a Santiago Giménez! ???



Ronaldinho ya tiene a su jugador favorito de México para el Mundial. 'Dinho' también destacó la importancia del Estadio CDMX y lo pone como uno de los tres estadios emblemáticos a nivel mundial ????? pic.twitter.com/L9PvCMecWH — AS México (@ASMexico) June 6, 2026

Ronaldinho elogia a México

El Estadio Azteca tendrá, por tercera vez en la historia, el duelo inaugural del Mundial. Ronldinho jugó una temporada con los Gallos Blancos de Querétaro. El exfutbolista brasileños conoce de primera fuente cómo se vive el fútbol en territorio mexicano.

“Me siento muy a gusto para hablar de México. Viví ahí, la gente ama el fútbol y la selección tiene todo para hacer un gran Mundial”, recordó.

Carlo Ancelotti considera que en el Mundial de 2026 no existe ninguna selección favorita. Sin embargo, Ronaldinho espera que el conjunto brasileño sea el campeón de la Copa del Mundo. Del mismo modo, “Dinho” quiere que El Tri haga un buen papel en el Mundial.

“Espero que Brasil sea campeón, es lo que todos queremos, pero también que México haga un gran Mundial. Es un país al que le tengo mucho cariño. Mi familia conoce bien México y siempre le deseo lo mejor”, concluyó.

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