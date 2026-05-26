Santiago Giménez se queda sin entrenador en el Milan

El AC Milan de Santiago Giménez inició con una limpieza profunda. Para la temporada 2026-2027, el conjunto Rossoneri tendrá en el banquillo a un nuevo entrenador. Massimiliano Allegri fue cortado de su cargo como director técnico del club. Un nuevo proceso comenzará en el equipo de Giménez.

Los altos mandos del conjunto italiano comenzaron con su gran limpieza en el club. El banquillo no quedó fuera de estos cambios. Además de Massimiliano Allegri, otros miembros del cuerpo técnico fueron sacados de la plantilla. En el AC Milan también salieron Giorgio Furlani (Director Ejecutivo / CEO), Igli Tare (Director Deportivo) y Geoffrey Moncada (Director Técnico/Área de scouting).

AC Milan are cleaning house with a number of key personnel, including head coach Massimiliano Allegri, paying the price for the club missing out on Champions League qualification.



Milan have failed to qualify for Europe’s premier club competition for the second straight year,… pic.twitter.com/bmovHUcZb9 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 25, 2026

“Cada uno de ellos cuenta con nuestro agradecimiento por el trabajo realizado y la dedicación demostrada durante su tiempo en el club“, comunicó el club ante la salida de estas piezas del proceso.

Massimiliano Allegri no fue el entrenador que promovió el fichaje de Santiago Giménez al Milan. Pero Allegri tuvo paciencia y le dio varias oportunidades al delantero mexicano. A pesar de que se hablaba de la salida del “Bebote”, Allegri le concedió varios minutos al mexicano.

El balance de Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri asumió las riendas del AC Milan en julio de 2025. El entrenador nacido en Livorno dirigió 42 partidos en el banquillo del conjunto Rossoneri. Allegri dejó un balance de 22 triunfos, 10 empates y 10 derrotas.

El segundo ciclo de Massimiliano Allegri en el AC Milan finaliza sin ningún título en sus vitrinas. En el primer proceso (entre 2010 y 2014), Allegri logró conquistar una Serie A y una Supercopa de Italia.

Pero esta temporada fue muy decepcionante para el club. El AC Milan no pudo pasar de los octavos de final de la Copa Italia. El conjunto milanista cayó contra la Lazio y se despidió de esa opción de título.

Por la Serie A el panorama no cambió. El AC Milan solo obtuvo 70 puntos. El conjunto Rossoneri quedó a 17 unidades del campeón, Inter de Milan. Los milanistas quedaron por debajo de otros clubes como el Napoli, Roma y Como. El Milan se tendrá que conformar con disputar la UEFA Europa League en la temporada 2026-2027.

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