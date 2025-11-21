Ronaldinho llevó la buena vibra del fútbol mientras estaba preso en Paraguay

En marzo de 2020 Ronaldinho fue detenido en Paraguay junto a su hermano Roberto de Assis por aterrizar en Asunción con pasaportes y cédulas falsas. El futbolista de la Canarinha estuvo detenido durante casi seis meses. “Dinho” tiene muy buenos recuerdos de su estancia en la cárcel.

Luego de que Ronaldinho y su hermano entraran a Paraguay con documentos paraguayos, evidentemente falsificados, la justicia de la nación sudamericana impidió la salida de ambos. La Agrupación Especializada de la Policía Nacional fue el lugar en donde la estrella brasileña fue retenida durante 32 días.

Este lugar no era una cárcel común. Esta especie de cuartel es usado generalmente para recluir a presos de alto perfil como políticos, narcotraficantes y exagentes policiales. En ese perfil entraba Ronaldinho. El exjugador del FC Barcelona reveló que la pasó bien en este lugar gracias al fútbol.

“Pensé que iban a pegarme y hacerme todas las cosas terribles que suelen ocurrir en la cárcel, pero en vez de eso, llamaron a los guardias para organizar partidos de fútbol y me pidieron que hiciera algunos trucos para entretenerlos”, dijo Ronaldinho en unas declaraciones recopiladas por TyC Sports.

En la Agrupación Especializada de la Policía Nacional no desaprovecharon la oportunidad ante la inesperada “visita” del exlegendario futbolista brasileño. Ronaldinho reconoció que su estancia en ese lugar fue agradable.

“La mañana después de mi arresto, nos llevaron a jugar un partido de fútbol sala. Los guardias y algunos funcionarios de la prisión vinieron a ver el partido con las cámaras encendidas; todos lo pasamos genial. Puedo decir que mi tiempo allí fue bueno”, agregó.

Resolución del caso de Ronaldinho en Paraguay

Después de estar 32 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, Ronaldinho cumplió la segunda etapa de su condena en el Hotel Palmaroga. “Dinho” estuvo durante 4 meses en este hotel de lujo en el centro de la Asunción.

Las investigaciones concluyeron que Ronaldinho no había tenido una participación directa en la elaboración de los documentos. “Dinho” no tenía antecedentes penales y esto jugó a su favor en la decisión del juez Gustavo Amarilla, además de considerar que los ciudadanos brasileños pueden ingresar a Paraguay con su documentación brasileña.

Ronaldinho estuvo durante casi 6 meses sin poder salir de Paraguay. Al final, “Dinho” tuvo que pagara una multa bajo el concepto de “reparación social”. El exfutbolista brasileño desembolsó $90,000 dólares (su hermano pagó $110,000 dólares).

