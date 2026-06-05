México no se aleja a la idea de estar en la final del Mundial de 2026

La selección mexicana tuvo su último partido de preparación antes del inicio del Mundial de 2026. El conjunto azteca venció 5-1 a Serbia y se comienza a ilusionar antes del torneo. Roberto Alvarado tiene grandes objetivos en la Copa del Mundo. Uno de ellos sería llegar a la final.

El conjunto de Javier Aguirre fue emparejado nuevamente el Grupo A del Mundial de 2026. México comparte este sector junto a Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa.

Roberto Alvarado considera que el primer gran objetivo es poder dominar la fase de grupos. Después de esta ronda, el “Piojo” se permite soñar con estar en la final de la Copa del Mundo de 2026.

“Para nosotros hacer historia es primero ganar los tres primeros partidos de fase, ir avanzando. Quizá la gente dirá que estamos locos por pensar y soñar con estar en una final del mundo, pero creo que sería el objetivo. Es ir paso a paso y partido a partido”, dijo Roberto Alvarado en unas declaraciones recopiladas por Récord.

Roberto Alvarado es un futbolista experimentado dentro de la plantilla mexicana. El “Piojo” ha disputado 68 partidos con la camiseta de la selección mexicana. El futbolista de las Chivas representa con la misma ilusión la camiseta del conjunto azteca.

“Esta playera es un orgullo, es una buena oportunidad para dar el 100 por ciento de cada uno. Estamos para grandes cosas, con la ilusión al tope. Estamos todos al 100 por ciento y lo primordial es empezar con el pie derecho el 11″, agregó.

Roberto Alvarado está a las puertas de disputar su segunda Copa del Mundo. El “Piojo” ya disputó un partido en un Mundial. El futbolista de las Chivas jugó 17 minutos contra Argentina en Qatar 2022.

Debut de México en 2026

El primer partido de la selección mexicana en el Mundial de 2026 será el jueves 11 de junio. El Tri debutará contra Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.

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