El zaguero Johan Vásquez revela las enseñanzas de Rafa Márquez en los entrenamientos de la selección mexicana

La Selección de México afina los últimos detalles para su presentación en el Mundial 2026, y uno de los jugadores que vive con mayor ilusión este momento es Johan Vásquez, quien reconoció la influencia que ha tenido Rafa Márquez dentro del cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre.

El defensor del Genoa aseguró que el histórico excapitán del Tri ha sido una pieza clave para mejorar aspectos fundamentales del juego, especialmente la salida desde el fondo y el manejo del balón bajo presión.

Johan Vásquez destaca la enseñanza de Rafa Márquez

A pocos días del debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica en el Estadio Azteca, Johan Vásquez resaltó la importancia de trabajar junto a una leyenda del futbol mexicano como Rafa Márquez.

“Yo trato de aportar lo más que puedo desde mi experiencia defensiva a la que Rafa Márquez me ayuda mucho con el balón, no sólo a mí, los hace con todos nosotros”, afirmó el zaguero del Genoa de la Serie A de Italia.

La presencia de Márquez en el cuerpo técnico ha sido valorada por varios integrantes del plantel, quienes consideran que su trayectoria internacional aporta conocimientos fundamentales para competir al más alto nivel.

La experiencia de Rafa Márquez fortalece al Tri

Para Johan Vásquez, tener cerca a una figura que brilló en el futbol europeo y se convirtió en referente de la Selección Mexicana representa una oportunidad única de crecimiento.

El sonorense considera que las enseñanzas del exjugador del Barcelona han elevado el nivel competitivo del grupo y han contribuido a consolidar una identidad futbolística más sólida en esta etapa previa a la Copa del Mundo.

Johan Vásquez y Edson Álvarez, una sociedad clave en la defensa

Además de hablar sobre el trabajo táctico del equipo, Johan Vásquez destacó la conexión que mantiene con Edson Álvarez, compañero con quien ha construido una relación cercana dentro y fuera de la cancha.

“Con Edson Álvarez somos como hermanos, nos conocemos de muchos años. Es un orgullo compartir la central con él, esperemos que no sea ni el último partido, ni el último Mundial. Ambos no vemos la hora de que esto empiece”, apuntó Vásquez.

La dupla defensiva apunta a ser una de las bases del equipo mexicano durante el torneo, gracias a la experiencia internacional acumulada por ambos futbolistas.

Mateo Chávez explica la evolución de la Selección Mexicana

Por su parte, Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar, aseguró que la mentalidad del grupo ha cambiado conforme se acerca el inicio del Mundial 2026.

El joven defensor explicó que durante gran parte del proceso el objetivo principal era consolidar una idea de juego y ganarse un lugar dentro de la convocatoria, pero ahora la prioridad absoluta es sumar resultados.

“Hoy estamos con el enfoque y concentración para ir por los 3 puntos. Antes era por mejorar el funcionamiento y por mostrarte para tener un lugar aquí, pero ahora sabemos que el resultado está por encima de todo, estamos buscando crear una idea de juego y siento que lo hemos logrado”, detalló.

Así maneja Mateo Chávez la presión del debut mundialista

A pesar de la expectativa que rodea el partido inaugural, Mateo Chávez aseguró que busca mantener la calma y enfocarse únicamente en el presente para controlar los nervios.

El defensor explicó que evita pensar demasiado en escenarios futuros y concentra toda su energía en el trabajo diario junto al resto del plantel.

“A mí me sirve no pensar mucho, llegar al partido lo más despejado que pueda, me gusta descartar escenarios que no me sirven, por lo que vivo el entrenamiento día con día. No sé si voy a jugar, pero estoy con las puertas abiertas para lo que vayan a necesitar de mí”, concluyó.

La Selección Mexicana se alista para una noche histórica

Con el respaldo de figuras como Rafa Márquez, el liderazgo de jugadores consolidados como Johan Vásquez y Edson Álvarez, y el entusiasmo de jóvenes talentos como Mateo Chávez, la Selección Mexicana encara la recta final de su preparación para el esperado debut en el Mundial 2026.

La ilusión crece entre la afición mientras el Tri se prepara para enfrentar a Sudáfrica en un encuentro que marcará el inicio de una nueva página en la historia del futbol mexicano.

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