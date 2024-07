Pep Guardiola destaca el regreso del Vasco Aguirre y Rafa Márquez a la selección de México

La designación de Javier Aguirre y Rafael Márquez ha trascendido a todo mundo y para muestra un botón con las palabras de elogio que vertió el prestigiado técnico español, Pep Guardiola, sobre el nombramiento de su colega de México como responsable del llamado Tricolor.

Presente en Estados Unidos en la gira que realiza el Manchester City, el entrenador español fue consultado sobre el nuevo cargo que tendrá Javier Aguirre en el equipo nacional de México, donde rememoró el paso que tuvo el estratega azteca en el Mallorca, como también varias anécdotas que tuvo con Aguirre en sus inicios como técnico en el Barcelona.

🤩 "ME ALEGRA MUCHO QUE JAVIER AGUIRRE LLEGUE A LA SELECCIÓN MEXICANA".



🙌 Pep Guardiola elogió al 'Vasco', quien tomará las riendas del Tri junto a Rafa Márquez. pic.twitter.com/F2h7Znhxj0 — Futbol Picante (@futpicante) July 23, 2024

“He oído que Aguirre será nuevo entrenador de México, cosa de la que me alegro mucho. Me acuerdo en mi primer año con el Barcelona, cuando yo tenía 37 años, Aguirre ya estaba entrenando y se portó…”.

El “Vasco” era de los técnicos de mayor rodamiento cuando Guardiola tomó las riendas del Barcelona después del Mundial 2006, cuando Aguirre ya había dirigido al Osasuna y tenía a su cargo el Atlético de Madrid.

Guardiola añadió también que “Javier es un tipo con mucha experiencia y ha hecho un trabajo increíble con Mallorca y Rafa Márquez estará allí ayudándole”.

El estratega español con suma experiencia y no obstante que no tuvo una relación tan próspera con Rafael Márquez, también elogió la designación del exzaguero del Barcelona

“Sé también que Rafa Márquez volverá ahí también, ayudándole, pero no sé cuándo, en qué tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a la selección, esto lo he dicho”, destacó más allá de que Guardiola en su momento no se tentó el corazón para darle las gracias al zaguero mexicano y optó por el español Gerard Piqué en la zaga de los culés.

Guardiola tiene como una de las metas a cumplir en el futuro cercano, es encargarse de una selección nacional y hasta el momento se escucha la versión de que los directivos de la selección de Inglaterra están interesados en que se haga cargo de su equipo nacional en el proceso 2026 a 2030. Al tiempo…

Pep Guardiola usó la diplomacia para elogiar la designación de Javier Aguirre al frente de la selección de México y también tuvo cierto momento para aplaudir la elección de Rafa Márquez. Crédito: Rui Vieira | Imago7

Seguir leyendo:

-Rafael Márquez buscará renovarse con la selección de México

-Los números de Javier Aguirre en sus dos procesos con la selección de México

-Excolaborador de Pep Guardiola al frente del Atlético de San Luis