Rafa Márquez buscará renovarse en la selección de México

Rafael Márquez, exdefensa de la selección de México y junto con Andrés Guardado, Antonio Carbajal y Guillermo Ochoa, los históricos cinco copas del equipo nacional de México, aseguró en su cuenta de X en redes sociales que la razón que lo llevó a aceptar la oferta de la Federación Mexicana de Fútbol para sumarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre para el proyecto de los Mundiales 2026 y 2030, fue que jamás le ha gustado estar en una zona de confort en su trayectoria profesional.

Rafa Márquez rompió el silencio y dio detalles del porqué decidió tomar este nuevo reto, señaló el mítico capitán del llamado Tricolor y expuso que a lo largo de su trayectoria en el Atlas, Mónaco, Barcelona, New York Red Bull y León, siempre ha buscado encarar nuevos retos y ahora no es la excepción, por lo cual agradeció en su misiva pública a los dirigentes del Barcelona por todo el apoyo que le brindaron.

“Han sido muchos días analizando la decisión sobre un nuevo reto. Me han sido muy difícil tomar la decisión de dejar el Barcelona Athlétic y emprender un nuevo compromiso. En mi vida nunca me ha gustado estar en una zona de confort. Buscó siempre un crecimiento y estos dos años en Barcelona Athlétic me han ayudado a darme cuenta de que hay una pasión y una idea que debo seguir puliendo a base de mucho trabajo.”

“Agradezco la gran oportunidad que me brindó el FC Barcelona. Al presidente Joan Laporta, directivos, staff, jugadores y trabajadores del club, espero haber cumplido con los objetivos y expectativas marcadas. Como ya sucedió en mi etapa de jugador en el club, nuevamente espero que no sea un adiós, sino un hasta pronto.”

“Este nuevo reto lo afronto con la responsabilidad que se merece. Ha sido primero de todo mi orgullo por mi país ante un compromiso tan importante como es jugar un mundial en casa y el otro poder transmitir todos mis conocimientos, mis valores y mi pasión por el futbol a todos los que formaremos parte de esta nueva etapa.”

“Una de las cosas más importantes en mi filosofía de vida es que para conseguir objetivos el trabajo duro es la piedra angular, por lo que daré lo mejor de mi para poder ayudar a mejorar cada área en la que me toque trabajar, siempre intentando contagiar mi mentalidad positiva y esperando que nos acompañen los buenos resultados”.

La experiencia de Javier Aguirre, la trayectoria de Rafa Márquez y el liderazgo probado a nivel mundial de ambos juntos en la Selección Nacional de México con miras al 2026 y en el Proyecto 2030. ¿Cómo no ilusionarnos?



¡Bienvenidos! 🤝🏻 pic.twitter.com/A01JDNTgek — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 22, 2024

Márquez junto con Aguirre serán presentados el próximo 1 de agosto en una decisión que ha levantado ámpula en el medio futbolístico de México, debido a que mucha gente considera que un tercer proceso de Javier Aguirre es demasiado, tomando en cuenta que en sus dos anteriores gestiones en 2002 y 2010 no pudo ir más allá del quinto partido y terminó yéndose de su cargo en medio de la polémica.

Primero en el Mundial de Corea y Japón 2002 al realizar un cambio táctico sacando a Ramón Morales en el minuto 28 del terreno de juego y mandando a Luis Hernández para pasar de línea de cuatro a línea de cinco con la finalidad de tener más opciones ofensivas, pero a la mera hora el tiempo demostró que Aguirre se dejó comer por la presión de estar abajo 1-0 con Estados Unidos.

Mientras que en el Mundial 2010 de Sudáfrica, antes de enfrentar a Argentina en un puesto clave, la presión lo consumió y terminó peleándose con la prensa en una conferencia de prensa que sigue dando de que hablar hasta la fecha por la forma tan bélica y cortante como respondió a todas las dudas del periodismo mexicano.

Lo demás es historia, Argentina en ese Mundial fue la segunda ocasión que dejó fuera a México de un Mundial y ese fracaso se le facturó al “Vasco” Aguirre.

Aguirre y Márquez debutarán en septiembre vs. Nueva Zelanda

La nueva dupla en la selección de México conformada por Javier Aguirre y Rafael Márquez debutarán en el timón de la selección de México el próximo 7 de septiembre en la fecha FIFA contra Nueva Zelanda y contra Canadá, el 10 de septiembre.

¿Cómo se complementan? Javier Aguirre y Rafa Márquez tienen perfiles ideales para conformar la mejor Selección para el Mundial 2026 y en el marco del Proyecto 2030. pic.twitter.com/Gek1yY5pXm — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 23, 2024

Seguir leyendo:

-Barcelona hace oficial la salida de Rafael Márquez

-Rafa Márquez destacó la valentía de Jaime Lozano en la selección de México

-Rafael Márquez critica la falta de oportunidades para los técnicos mexicanos