Rafa Márquez destaca la valentía de Jaime Lozano en la selección de México 

La selección de México afronta la Copa América 2024 con muchas dudas. Jaime Lozano lideró la decisión de realizar un cambio generacional en el conjunto azteca. Rafa Márquez apoyó este paso dentro de El Tri.

Rafa Márquez, un histórico dentro de la selección mexicana, emitió sus consideraciones sobre este cambio dentro de la plantilla. El “Kaiser” resaltó la valentía de Jaime Lozano al atreverse a dejar fuera de la convocatoria a las “vacas sagradas”.

“Va a ser un buen parámetro para saber en qué nivel estamos porque nos va a tocar competir contra equipos de un muy buen nivel sudamericano. Ahora con la lista que el Jimmy ha llamado, se ha atrevido a no tener en cuenta a los más veteranos, es muy valiente, y ojalá dé frutos para intentar prepararnos lo mejor posible para encarar el Mundial”, dijo Márquez para Milenio.

Dando todo por cada balón ⚽️



Seguimoooos 👊🏻🇲🇽 pic.twitter.com/lycfFDkXo0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 20, 2024

Al evaluar y analizar si está fue una decisión correcta, Rafa Márquez no quiso adelantarse y considera que la respuesta se tendrá luego de que transcurran los partidos. Sin embargo, el entrenador del Barcelona Athletic confía en las capacidades de “Jimmy”.

“No lo sabemos. Hasta no ver los resultados no vamos a saber si sí o no. Confío mucho en la capacidad del Jimmy, es una persona que conozco perfectamente, hemos estado en distintas épocas de selección, ha intentado prepararse de la mejor manera para ser entrenador y está con mi total confianza hoy en día”, agregó.

Alcanzar a Estados Unidos

Este cambio generacional también puede ser visto como una buena sacudida de la plantilla con la intención de foguear al grupo y poder semana un equipo competitivo para el Mundial de 2026. Además de la Copa del Mundo, los cambios son en los nombres propios de El Tri también llegaría con la intención de recuperarle terreno a la selección de Estados Unidos.

“Estados Unidos está superando, hay que ser realistas y hay que aceptarlo. Nosotros tenemos que intentar cambiar ahora la historia”, concluyó.

Así salió jugando ESTADOS UNIDOS ante BRASIL en el amistoso de ayer. 🎩🇺🇸pic.twitter.com/Y9DsG54wFZ — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 13, 2024

