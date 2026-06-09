Mundial 2026: ¿Cómo evitar las estafas en la compra de boletos?

Ante eventos de gran magnitud y convocatoria, muchas veces los aficionados pueden dejar la compra de sus entradas para última hora, dándole la oportunidad no solo a los revendedores de especular con los precios, sino a los estafadores de capturar a sus víctimas.

Y a tan solo días de iniciar uno de los eventos deportivos más esperados del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026, datos publicados por LegalShield indican que más del 60% de los aficionados son estafados por supuestos vendedores que nunca tuvieron los boletos.

En el análisis de LegalShield también se detalló que un 66% de las personas que pagan por servicios exclusivos o accesos VIP no tienen esos servicios o se les reduce la entrada, mientras que un 36% son rechazados en la entrada del establecimiento porque sus boletos “verificados” son fraudulentos.

Y con el auge de la inteligencia artificial, los estafadores están implementando nuevas herramientas de manipulación fotográfica y códigos QR fraudulentos, haciendo que las entradas falsas pasen desapercibidas.

Si bien la emoción de tener las entradas puede cegarnos ante lo que podría ser una estafa, Ben Farrow, abogado de LegalShield, explica qué hacer para evitar ser víctimas más:

Usar las plataformas oficiales de venta o reventa de entradas de la FIFA es la opción más segura.

Evite comprar a revendedores de redes sociales; las estafas más comunes provienen de mercados informales.

Use tarjetas de crédito y no aplicaciones de pago o transferencias bancarias, ya que estas no dan derecho a reclamos.

Confirma que la entrada esté en tu cuenta días antes del partido al que deseas asistir, ya que cada estadio gestiona las ventas de entradas móviles diferentes.

Los fraudes o tergiversaciones están estipulados en la ley de protección al consumidor en la mayoría de los estados, por lo que si su boleto no cuenta con las características de una entrada, debe denunciar; si recibe algo diferente a lo descrito, los vendedores tienen plazos para la devolución.

Sigue leyendo: