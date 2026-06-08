La Opinión Hoy: Tres anfitriones enfrentados de cara al Mundial

Hoy entrados en plena Semana Mundialista, los aficionados al fútbol que viajen a Norte América para asistir a la primera Copa del Mundo organizada conjuntamente en el continente, se van a encontrar con tres países anfitriones que han vivido un periodo de gran y alta tensión, algo así como llegar a una cena y que los anfitriones se estén peleando. El torneo que se desarrollará a lo largo de una extensa geografía que abarca 16 ciudades anfitrionas y tres países, llega tras un periodo de relaciones muy conflictivas entre sus organizadores, Estados Unidos, Canadá y México.

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Los problemas subyacentes se sentían lejanos cuando los líderes de estos tres países se reunieron en Washington el pasado diciembre para el amigable sorteo y además posaron para una selfi con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, sin embargo, unir fuerzas para organizar un torneo completo de casi 40 días será una historia muy distinta.

El presidente Donald Trump ha manifestado sin ningún pudor que su país es la potencia dominante del continente, esto implica que las tensiones muy reales entre tres naciones en temas como el comercio, la inmigración y el narcotráfico, asuntos que han permanecido latentes desde que Trump asumió el cargo, podrían volver a salir a la superficie.

Por otro lado, si las cosas se hacen bien, la Copa del Mundo podría forjar lazos más estrechos entre este trío de naciones. Es posible que el líder de cada uno de estos países quiera usar el torneo no solo para demostrar que puede mantener una buena relación con sus vecinos, sino también para darles una lección a aquellos que los critican en cuestiones internas.

Esto es sin duda, el caso de México, donde ha imperado cierto pesimismo en torno a la coorganización del mundial. Han surgido interrogantes persistentes sobre la preparación del principal aeropuerto de la capital del país, también su saturado sistema de transporte público y el para algunos mal renovado Estadio Azteca, por no mencionar la presencia de miembros de cárteles en las calles hace algunos meses en Guadalajara en una manifestación de violencia breve pero generalizada en la ciudad y ahora el principal sindicato de maestros mantiene una huelga a nivel nacional en protesta por las pensiones y las condiciones laborales, acompañada de manifestaciones masivas que amenazan con bloquear las principales vías de acceso a los partidos. A pesar de todos estos desafíos, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido muy optimista.

El trío de naciones se encuentra inmerso en un complejo proceso de revisión de un histórico acuerdo de libre comercio de América del Norte, también conocido como TEMEC. Esta revisión ha sembrado la incertidumbre sobre una alianza comercial que ha estado vigente de una u otra forma desde 1994. México ha iniciado conversaciones formales con Estados Unidos para renovar el tratado, algo que Canadá aún no ha hecho.

Por su parte, Trump, quien habitualmente alardea de que su nación es la más candente del mundo, percibe claramente la Copa del Mundo como una oportunidad para que Estados Unidos brille bajo los reflectores de la escena mundial. Su afán por acaparar el protagonismo, ya sea asistiendo a los eventos o lanzando publicaciones en Truth Social, podría generar resentimiento entre los dos países vecinos y, en la última instancia dañar las ya de por sí dañadas relaciones norteamericanas a largo plazo.

Deporte

El mundial ha llegado, así es que estamos listos para vivir el recreo del mundo. Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión y Carlos Millet, especialista en fútbol.

“Llegó el mundial y tienes toda la razón, no solamente en México con todo este movimiento social y el descontento pues público que yo a la distancia percibo. Acá en Los Ángeles también hay lo suyo en Estados Unidos en general, pero concretamente en Los Ángeles donde yo me encuentro y donde va a debutar el equipo anfitrión o uno de los anfitriones que es Estados Unidos este 12 de junio, pues está la pregunta, qué va a pasar porque hay una amenaza de huelga de 2000 trabajadores del estadio Sofi, que se va a llamar durante el mundial el estadio Los Ángeles”, dijo Ricardo López Juárez.

Agregño que “Y justamente pues ayer, hubo una protesta de centenares de trabajadores que han estado tratando de negociar, pero no han logrado llegar a un acuerdo, son básicamente dos puntos y no me quiero extender mucho, pero es un aumento salarial, mejores condiciones en su contrato laboral y la otra que es más difícil, la garantía de que no va a haber agentes de ICE en el estadio durante el mundial. Y digo que es más difícil porque son protocoles de seguridad en todos los eventos grandes donde hay muchas agencias involucradas, incluyendo el Departamento de Seguridad Pública”.

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