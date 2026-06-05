La Opinión Hoy: Rubio declara concluida la operación “Furia Épica”

“La operación militar Furia Épica en Irán ha concluido oficialmente”, así lo aseguró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en el comité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes.

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Esto en respuesta a preguntas de la congresista demócrata por Nevada, Dina Titus, Rubio fue categórico, dando por terminada la campaña militar que Washington lanzó junto con Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero pasado.

La declaración se produjo en medio de un intenso debate en el Congreso sobre la continuidad de las operaciones estadounidenses en la región y apenas horas después de nuevos intercambios de ataques entre fuerzas iraníes y estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el comercio energético.

Durante esta audiencia, Rubio insistió en que las acciones recientes de Estados Unidos no forman parte de una ofensiva militar de gran escala, sino que responden a la protección de la navegación comercial internacional. Estas declaraciones coinciden con una postura que ya había expresado en mayo cuando anunció desde la Casa Blanca que la operación militar había cumplido sus objetivos y que Washington buscaba avanzar hacia una etapa distinta centrada en la seguridad marítima y la diplomacia, evidentemente eso no ocurrió.

De acuerdo con reportes de agencias internacionales, la administración de Trump considera que la fase ofensiva de la guerra contra Irán ha terminado, aunque mantiene, por supuesto, capacidades militares en la región y continúa respondiendo a ataques que considera amenazas directas para la navegación o para las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

Pantallas

Rafael Cores nos reservó un viaje a los 80s, a quienes tuvieron la oportunidad de vivir aquellos años.

“Es quizá el estreno más taquillero de la gran pantalla en cines este fin de semana es Masters of the Universe, Los masters del Universo, que a muchos les traerán buenos recuerdos porque ya te acuerdas, no, de He-Man Skeletor, el hombre más poderoso del universo, que hasta ahora pues los hemos visto en dibujos animados, en aquellos muñequitos de Mattel, en los cómics por supuesto, pues bueno, llegan ahora en película Life Action, es decir, con actores reales, una película de dos horas y cuarto y vamos a ver a todos esos personajes”, dijo Rafael Cores.

Agregó que “El príncipe Adam, que es el que está destinado a ser el Máster del universo, el que está destinado a ser He-Man, lo interpreta Nicholas Galitzine. Este es un actor británico que no es muy conocido. Ha hecho algunas cosas eh sobre todo para plataformas, alguna serie para Netflix y para Prime Video, pero aparte de él, que es el protagonista, hay muchas caras conocidas en otros papeles. Skeletor, el malo, lo interpreta Jared Leto, que yo creo que está muy bien elegido para este tipo de papeles, aunque no se le reconoce por la cara de calavera que tiene, cómo se pueden imaginar. Y también tenemos en papeles secundarios a Camila Mendes, Idris Elba, Alison Brie, Morena Baccarin y Kristen Wiig, que ella solo pone la voz a Roboto. Así que bueno, acción, mucha fantasía y como digo, para pasar un poco más de dos horas entretenido en el cine”.

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