La Opinión Hoy: Posible cierre del Consulado de México en Los Ángeles

El reciente anuncio del Departamento de Estado de llevar a cabo revisiones en las sedes diplomáticas de México en los Estados Unidos podría afectar la actividad en uno de los consulados de México más concurridos del mundo entero.

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Un posible cierre del consulado general de México en Los Ángeles afectaría a miles de inmigrantes que no podrían llevar a cabo trámites esenciales o recibir orientación legal a los que acuden cada semana a esta representación diplomática.

La medida del Departamento de Estado, que todavía no tiene definido cuáles serían las sedes afectadas, ocurre en el contexto de una nueva ofensiva migratoria de la administración Trump y en un ambiente de tensión entre ambos países.

El consulado general de México en Los Ángeles brinda atención a una de las comunidades mexicanas más grandes de los Estados Unidos. Cerca de 13,000,0000 de personas de ascendencia mexicana viven en California, entre ellas, alrededor de 1.7,0000 se encuentran sin estatus migratorio regular en los Estados Unidos.

Sin la representación diplomática suspende actividades, trámites como actas de nacimiento y expedición de pasaportes se trasladarían a otras ciudades con mayores tiempos de espera, costos de traslado y barreras para personas en zonas alejadas o con horarios laborales restrictivos.

La suspensión de actividades en el Consulado General de México en Los Ángeles también podría tensar aún más el vínculo diplomático que existe entre ambos países en este momento.

Por el momento, el Departamento de Estado no ha proporcionado información sobre las sedes diplomáticas que revisaría ni un plazo para llevar a cabo esta dura misión.

La entrevista a Jorge Valdano en La Opinión Hoy

En días pasados, nuestro compañero Ricardo López Juárez, editor de deportes de La Opinión, tuvo la oportunidad de entrevistar a Jorge Valdano, un gran filósofo, un gran personaje del fútbol, quien es además en estas fechas un fichaje estrella de Telemundo para las narraciones del Mundial 2026, que ya está cada día más próximo a llevarse a cabo.

“Dicen los filósofos que es un problema que nos inventamos para ser más felices, no y por ahí va la cosa. Cuando uno elige un equipo, elige una manera de sufrir por placer. O sea, es un juego lleno de contradicciones, no fundamentalmente antes que una táctica, antes que una cuestión técnica, antes que una cuestión física. Esto es un juego, es un juego y sobre todo es una emoción con la que jugamos, no si partimos de ahí es mucho más fácil relacionarnos con el fútbol, no. Y comentar, por ejemplo, no. entendiendo que uno tiene la misión de simplificarle el juego a la gente, de traducírselo de algún modo”, dijo Jorge Valdano.

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