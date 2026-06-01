La Opinión Hoy: Claudia Sheinbaum denuncia campaña mediática de la ultraderecha de EE.UU. y de México

Con motivo del segundo aniversario de su victoria electoral el 2 de junio de 2024, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio un discurso en el cual denunció una ofensiva mediática en su contra que tiene como objetivo el injerencismo y el desprestigio de su gobierno.

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“Amigas y amigos, desde hace algunos meses hemos sido objeto de una ofensiva mediática y de campañas millonarias en redes sociales. No es casualidad, no es casual, detrás de ellas están los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia. Entendamos que hoy las formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales han cambiado un poco, pero no de propósito. Ya no siempre se imponen por la fuerza como era en el pasado. Hoy pueden expresarse a través de campañas digitales, operaciones de desinformación que buscan erosionar gobiernos o movimientos”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Desde el monumento a la revolución en la ciudad de México, la mandataria mexicana afirmó que esta campaña se intensificó luego del fallecimiento de dos agentes estadounidenses de la CIA en territorio mexicano. Dijo que la campaña en su contra fue todavía más grave tras la acusación de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, Moya, y otros funcionarios mexicanos, a quienes los vincularon con el narcotráfico.

Ante miles de seguidores y un intenso calor en la capital mexicana, Sheinbaum Pardo reiteró que México no es piñata de ningún gobierno extranjero y cuestionó el interés de la ultraderecha estadounidense para posicionarse en las elecciones internas y de México.

“Debemos preguntarnos, se. Pregunta legítima es realmente interés legítimo, legítimo, genuino, por ayudar a México, es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo como sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026. O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país no son preguntas retóricas. México no es piñata de nadie”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

26 seleccionados quienes disputarán la Copa del Mundo de Mexico

Javier “El Vasco” Aguirre dio a conocer su lista de 26 seleccionados quienes disputarán la Copa del Mundo en el ya partido inaugural este próximo 11 de junio frente a la selección de Sudáfrica.

Realmente no hubo sorpresas en esta convocatoria, en la portería tenemos a Guillermo Ochoa, quien hará historia con un mundial más en su haber y estará acompañado de Raúl el Tala Rangel y Carlos Acevedo. Como defensas hay Jorge Sánchez, Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez y Luis Romo.

Como mediocampistas tenemos a Erik Lira, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, la pequeña joya del fútbol mexicano, quien con 17 años logra hacerse de un lugar en esta selección mexicana. Y bueno, también están Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Edson Álvarez, que también ha tenido bastantes problemas en los últimos meses, finalmente logra entrar en esta convocatoria y el medio campo lo terminamos con Luis Chávez en la delantera.

Otra duda que se mantuvo por meses, la de Alexis Vega con esta lesión que tuvo en la rodilla y que no se sabía si le iba a dar tiempo de estar listo, resulta que hace la convocatoria y estará acompañado del chino César Huerta. Armando La Hormiga González, una agradable sorpresa también ahí. Guillermo el Memote Martínez de los Pumas, Roberto Piojo Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Santiago Jiménez.

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