La Opinión Hoy: Trump se unirá a la locura de los New York Knicks

Parece ser que el deporte más riesgoso y sobre todo el más caro que existe en los Estados Unidos actualmente es conseguir un boleto para ver a los New York Knicks, tanto que alguien muy especial está listo para unirse a la locura azul y naranja. Donald Trump podría convertirse en el primer presidente de los Estados Unidos en ejercicio en asistir a un partido de las finales de la NBA.

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El mandatario dijo que fue invitado por James Dolan, propietario de los New York Knicks, para presenciar uno de los encuentros que el equipo jugará en el Madison Square Garden durante la serie final de la temporada. La información fue reportada por agencias como AP y Reuters, aunque por ahora debe leerse con una precisión importante.

Trump expresó su intención de asistir, pero no se informó aún una confirmación oficial de su agenda con fecha exacta, ni a cuál de los partidos podría asistir. Los Knicks regresan a las finales de la NBA por primera vez desde 1999. Un dato que le da mucho mayor dimensión deportiva y simbólica al eventual desembarco presidencial en el Madison Square Garden.

El equipo de Nueva York espera todavía rival en el oeste que saldrá de la serie entre Oklahoma City y los San Antonio Sports. En el portal de StubHub, una de las páginas web más populares de reventa de entradas, el boleto más barato para el primer partido de las finales en el Madison Square Garden cuesta $3,500 dólares mientras que el más caro en la primera fila a pie de pista, a donde va Timothy Chalamet supera los $100,000 dólares. Así es, esto convierte estas finales en uno de los eventos deportivos más caros de todos los tiempos.

Farándula

La periodista de La Opinión, Jailene Girón, nos contó un poco sobre lo que está pasando en el mundo de la música y más sobre alguien que ya la está rompiendo desde hace mucho tiempo, pero ahorareconocida internacionalmente.

“Es una gran semana para la proyección del talento latino a nivel internacional y este lunes arrancó por todo lo alto con Karol G, alguien que ya sabemos que, durante las últimas semanas, los últimos meses ha estado arrasando a nivel internacional. En esta ocasión fue durante los American Music Awards que tuvieron lugar el pasado lunes, en donde se coronó bien a lo grande, con dos premios muy importantes para ella, que reconocen toda la labor y el impacto que ha tenido a nivel internacional y lo mucho que ha llevado la música latina a otras partes del mundo. Fue justamente esta noche la que arrancó con una gran presentación por su parte. Interpretó una de las canciones más famosas de su nuevo álbum, Tropicoqueta”, dijo Jailene Girón.

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