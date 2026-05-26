La Opinión Hoy: Negociaciones con Irán “avanzan favorablemente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró ayer lunes que las negociaciones de paz con Irán avanzan favorablemente después de que ambas partes acercaran posturas durante el fin de semana para cerrar un acuerdo que permita desbloquear el estrecho de Ormuz.

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Trump advirtió que, si las negociaciones fracasan, Estados Unidos retomará la ofensiva militar contra Terán, más grande y fuerte que nunca, pero subrayó que nadie quiere eso.

En el mismo mensaje, el republicano opinó que, como parte de un acuerdo con Irán, varios países de Oriente Medio deberían además adherirse a los acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel, especialmente Arabia Saudí y Qatar.

Estados Unidos e Irán han intensificado los contactos en los últimos días y afina los detalles de un acuerdo que permitiría reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de crudo y que establecería una tregua de 60 días para negociar un pacto nuclear.

El jefe negociador iraní Mohammad Baqer Qalibaf y el ministro iraní de exteriores Abás Araqchí se encontraron este lunes en Qatar para tratar el acuerdo de paz con Estados Unidos.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, de visita oficial en la India, afirmó el lunes también que Washington está a la espera de una respuesta oficial de la República Islámica para poder firmar el memorando de entendimiento que están trabajando.

La Casa Blanca sugiere desde el pasado viernes que un acuerdo con Irán es inminente, pero Trump rebajó expectativas el domingo al revelar que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que busque el mejor acuerdo posible.

El Inter Miami revela detalles de la lesión de Lionel Messi antes del Mundial

La selección argentina y, por qué no decirlo el mundo entero sigue de cerca la evolución física de Lionel Messi luego de una molestia muscular que sufrió durante el triunfo 6 a 4 del Inter de Miami en contra de Philadelphia Union. Esto en la MLS a poco más de dos semanas del debut en la Copa del Mundo de 2026, los estudios médicos realizados al capitán llevaron tranquilidad parcial dentro del cuerpo técnico encabezado por Leonel Scaloni.

El delantero rosarino fue sometido a evaluaciones médicas tras abandonar el partido disputado en el New Stadium bajo una intensa lluvia. Según fuentes de la selección argentina, el resultado confirmó una leve distensión en el isquiotibial izquierdo, una pequeña ruptura de fibras que demandará entre 10 y 14 días de recuperación.

Durante el partido frente a Philadelphia, Messi pidió el cambio en el minuto 72 mientras se tomaba la parte posterior de la pierna izquierda. El encuentro estaba empatado 4 a 4 el terreno de juego y se dirigió directamente al vestuario.

Argentina debutará el 16 de junio ante Argelia en Kansas City y antes de este compromiso afrontará amistosos preparatorios en contra de Honduras e Islandia. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre su presencia en estos encuentros previos, el diagnóstico descartó una lesión de gravedad.

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