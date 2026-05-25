La Opinión Hoy: La Máquina se coronó en el Clausura 2026

Hay un nuevo campeón en el fútbol mexicano y se llama La Máquina Celeste del Cruz Azul. Ricardo López Juárez, editor de Deportes de la Opinión y al especialista en fútbol, Carlos Millet nos ofrecieron una análisis.

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“Fue una gran liguilla muy emocionante. Hubo pues hubo de todo y ahora pues tan hubo de todo que hasta el Cruz Azul se coronó campeón. Consiguieron su décima estrella, se acercan a las Chivas, se acercan al Toluca un título, tengo que decir, para mí merecido por todo lo que ha pasado con el Cruz Azul en los últimos torneos se han ganado el premio del millón de dólares de los de más puntos en un año, han ganado la Concachampions, pues la verdad se ha armado muy bien y con esto, pese a todo, pese a que no fue, digamos, con la persona que ellos pensaban, acabaron coronándola de la mano de Joel Huiqui, una insignia del equipo, pero un héroe completamente inesperado esa es la verdad”, dijo Carlos Millet.

Ricardo López Juárez alegó que “no pudo haber sido mejor para el Cruz Azul, no porque es un juego en el que vienen de atrás porque pudimos tener la ventaja jugando en un en un lugar hostil en el estadio olímpico universitario, que marco, que ambiente, que mágico pues ese arranque de la final. Cruz Azul viene de atrás y en los últimos minutos, aprovechando superioridad numérica de un tema que tenemos que comentar, la expulsión de Uriel Antuna, se encuentra Rotondi, una pelota rebotada en el área y con una media vuelta contundente vence a Keylor Navas, uno de los mejores porteros de la historia, y le da el título al Cruz Azul”.

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