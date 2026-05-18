La Opinión Hoy: Cruz Azul y Pumas, a 45 años de su último enfrentamiento en una Final

La gran final en la Liga MX después de una liguilla de verdad que ha estado que nos pone los pelos de punta todos aficionados al fútbol aquí en México. La final soñada, entre Cruz Azul y Pumas. Ambos sufrieron, pero lograron estar en una final más.

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“Fíjate que ahora que mencionas este tema de las liguillas, mucho se ha hablado a través de muchos años de que podría ser injusto esto de que haya un sistema de liguilla, porque a veces el superlíder cuántas veces no lo hemos visto quedarse en el camino. En este caso se cumple en el caso del superlíder que es Pumas llegando a la final y por supuesto que sí es estoy contento. La afición no se puede esconder así tan fácilmente. Y por el otro lado, Cruz Azul, un equipo que hasta unas semanas antes de empezar dicha liguilla se veía perdido. Este tuvo que hacer un cambio de entrenador de último momento y la verdad es que la llegada de Joel Huiqui los fortaleció mucho”, Enrique Hernandez.

Mientras Carlos Millet dijo “Enrique, esta liguilla ha tumbado varios mitos, déjame decirte, entre ellos, para empezar, pues el gran torneo que hicieron las Chivas, no que jugando con puros mexicanos callaron muchas voces y tengo que decir, incluyendo la mía, diciendo que, pues que la verdad que para Chivas iba a ser complicado de aquí en un futuro competir con puros mexicanos y han demostrado que, con un buen sistema, con un buen director técnico, pues ahí está. estuvieron peleando hasta el último minuto de esta semifinal con cinco bajas muy significativas, pero además como el segundo mejor equipo del torneo, gran parte de él como líder. Entonces, pues yo diría que el primer mito que se cayó en esta liguilla fue ese, que las Chivas pueden competir de verdad, no solamente pues digamos en un tipo de torneos como estes que son medio raros cuando hay mundial, sino de aquí para el Real seguramente las Chivas con el proyecto de Gabriel Milito seguirán peleando”.

Agregó Millet que “Lo que hicieron las Chivas tiene un enorme mérito y ahora, por supuesto, pues lo que queremos ver es qué pasa, qué pasa con Chivas en el futuro, no Seguramente Milito se mantendrá, le darán un contrato largo, lo que está siendo ha sido histórico. Entonces, bueno, pues tendremos todos los ojos puestos sobre ese proyecto de Chivas. Pero hay otra cosa muy interesante en esta final y es que, hasta hace semanas, Enrique, me atrevo a decir que no qué pues la opinión pública en cuanto a deportes en México hablaba de que en México no había buenos directores técnicos mexicanos. Y mira nada más la final que vamos a tener entre Joel Huiqui y Efraín Juárez. Una inesperadísima final entre dos inesperadísimos entrenadores mexicanos. Eso también, pues la verdad tiene muy feliz al gremio del fútbol mexicano”.

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