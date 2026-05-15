La Opinión Hoy: Jefe de Patrulla Fronteriza renuncia tras acusaciones de contratar prostitutas

En medio de acusaciones que lo señalan por presuntamente haber contratado servicios de prostitución, Michael Banks presentó su renuncia como jefe de la patrulla fronteriza. El mes pasado, el diario de Washington Examiner publicó una investigación sobre supuestos viajes del funcionario al extranjero en donde se menciona solía contratar servicios sexuales de prostitutas.

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Para sustentar estos señalamientos, el medio informativo se apoya en las denuncias de seis empleados actuales y otros antiguos de la patrulla fronteriza. Se hace hincapié que Banks solía presumir ante sus subalternos haber pagado por servicios sexuales durante viajes a Colombia y a Tailandia.

De esta manera, al estallar el escándalo, el funcionario californiano optó por dar un paso al costado y justificar su decisión al exitoso cumplimiento del trabajo encomendado por la administración de Donald Trump. Exitoso, por supuesto, según él, Rodney S. Scott, comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, reconoció la labor desempeñada por Banks a lo largo de casi cuatro décadas de servicio.

Pantallas

El momento de nuestra cita semanal con Rafael Cores que nos compartió sus recomendaciones de películas, series y documentales en pantallas.

“Para mí el estreno más interesante es The Wizard of the Kremlin, que sería como el mago del Kremlin, que esto es una ficción política, pero basada en personajes reales, nos sitúa en Rusia, pero en ese momento posterior a la caída de la Unión Soviética y tenemos a el oficial de la KGB en ascenso, Vladimir Putin, que lo interpreta”, dijo Rafael Cores.

Enrique Hernandez Les suena, le suena a alguien ese nombre.

“Pues a Putin lo interpreta, que creo que está fantástico, Jude Law y une fuerzas en ese momento con un maestro de la manipulación que en la película se llama Vadim Baranov y está también inspirado en un personaje real que ayudó a Putin en su ascenso y que aquí lo interpreta el actor Paul Dano. Este este personaje lo consideran como el Rasputín moderno, ambos, Baranov y Putin, se confabulan para transformar Rusia y todo lo que queda detrás del del antiguo telón de acero, utilizando la violencia, el engaño. Al principio empiezan con mentiras y corrupción, pero poco a poco va escalando la cosa hacia asesinatos, la tiranía de Putin y bueno, finalmente incluso una guerra, como digo, es ficción. Ojo, no quiere la película simplemente reproducir lo que ha pasado en la en las últimas décadas en Rusia, sino que es una ficción“, dijo Rafael Cores.

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