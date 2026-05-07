La Opinión Hoy: La selección mexicana vive una crisis interna a un mes del Mundial

A poco más de un mes de que comience la Copa del Mundo y de que México sea uno de los anfitriones y el encargado de inaugurar el torneo, la selección mexicana se encuentra en una extraña, una bizarra crisis que, por cierto, sus dirigentes y Javier Aguirre han querido minimizar ante la opinión pública.

</p>

El técnico del tri, Javier Aguirre, acordó con todos los clubes y sus propietarios que al terminar el torneo regular en el Clausura 2026 convocaría a los jugadores de la Liga MX que él consideraba podrían formar parte de una preselección que completaría el representativo con los jugadores aztecas en Europa.

Los clubes estuvieron de acuerdo, pero con una condición, los jugadores que llamara y que no fueran a participar en la Liguilla por el título deberían asistir a la Copa del Mundo. Aguirre dijo, “Okay”. Llegó el momento y el vasco llamó a 12 elementos de la Liga MX con el compromiso previo de que harían la lista final al Mundial.

Entre ellos cinco jugadores de Chivas y dos del Toluca, que aún sigue vivo en la Copa de Campeones de CONCACAF. Como el trato con los dueños solo hablaba del torneo local, a alguien se le hizo fácil que los dos convocados del Toluca, Jesús Gallardo y Alexis Vega, podrían jugar la semifinal de vuelta entre los Diablos y el LFC. Esto la noche del miércoles, para luego incorporarse a la selección.

Esto enfureció al propietario de las Chivas, a Amaury Vergara, que en un tweet de medianoche aseguró que les había exigido a sus jugadores que se presentaran en Guadalajara para jugar lo que le restaba a la Liguilla, pues si el Toluca había tenido el beneficio, ellos esperaban tenerlo también.

Esto evidentemente impediría a los jugadores de Toluca afrontar el compromiso en Concachampions.

Las Chivas, por su parte, respondieron comunicando que no pensaban truncar el sueño de esos jugadores y que se presentarían en la concentración en tiempo y en forma.

Esta crisis interna se suma a la desastrosa racha de lesiones que ha tenido el equipo mexicano en el 2026 y lo que debería ser uno de los torneos más importantes en la historia del tri podría estar predestinado a más bien un naufragio histórico.

Farándula

En los espectáculos con Clary Castro nos explicó algo que está pasando por ahí en la familia de los Aguilar, que además de estar en el ojo del huracán todavía pues ya se está afectando su vida profesional.

“Se tenía previsto que Pepe Aguilar tuviera una gira de 10 conciertos en Estados Unidos durante el presente año. No obstante, se acaba de dar a conocer que tras una información del portal Infobae, al menos aparentemente nueve de sus 10 fechas pautadas fueron canceladas, pero repito, esto es lo que se está diciendo, verdad. Habrá que esperar a ver si no hay alguna reagenda, reorganización, porque de acuerdo a dicho medio se trata de que la baja demanda que han tenido que por la baja demanda que han tenido sus boletos solamente se efectuaría o se llevaría a cabo el show pautado para el 12 de julio, que si no mal tengo entendido se va a llevar a cabo en Virginia, en el Wolf Trap Feng Center de Vienna en Virginia, repito, el 12 de julio”, dijo Clary Castro.

Seguir leyendo: