La Opinión Hoy: ¡Una liguilla trepidante!

En el podcast “La Opinión Hoy” se comentó sobre los deportes y vaya que hubo muchísimo que comentar después de unos cuartos de final en la Liga MX que fueron electrizantes, particularmente ayer, domingo por la noche.

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Carlos Millet, quien forma parte del equipo de La Opinión nos habló de ello:

“No lo que comentamos un poco antes de que comenzara La Liguilla iba a estar buena y de verdad no ha decepcionado porque todos los partidos básicamente de La Liguilla estuvieron muy muy buenos, tanto los de ida como los de regreso. Evidentemente la enorme sorpresa que dieron las Chivas del Guadalajara al eliminar a los Tigres, siendo que tenían el marcador en contra tres contra uno, los cinco seleccionados que tienen concentrados, todo el mundo, nadie daba un peso por las Chivas y la verdad es que dieron un partidazo, le dieron la vuelta, empataron en el global y por el tema de la clasificación general clasifica Chivas, está en semifinales y la verdad es que hay que decir que tiene muchísimo, muchísimo mérito lo que están haciendo las Chivas”, dijo.

Agregó que “También el sábado en un partido pues digamos emocionante, pero ese sí fue un poquito de trámite. El Cruz Azul le ganó al Atlas, aunque el Atlas, la verdad es que vendió un poquito caro la derrota, fue lo hizo bastante bien en el Estadio Azteca, también como lo hizo contra el América que le había ganado el último partido de la temporada. Sin embargo, Cruz Azul pues tiene un gran plantel, traen muy buena inercia ahora dirigidos por Joel Huiqui. La gente está muy pero muy emocionada con esta nueva era del Cruz Azul y pues también están instalados en semifinales. Esto fue lo que pasó el sábado, y ayer domingo pues el Pachuca pues hizo buenos los pronósticos. Pachuca es un equipo que está muy serio, que solamente está enfocado en este torneo y Toluca, pues de alguna forma dejaron claro que lo que les importa es ganar esa conca, meterse al Mundial de Clubes, llevarse ese billete que da ir al Mundial de Clubes y pues ni modo, tendrán que esperar para ese tricampeonato, para la próxima”.

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